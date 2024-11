Astro Bot erreicht Verkaufsmeilenstein

Sony hat bestätigt, dass sich Astro Bot seit seiner Veröffentlichung offiziell 1,5 Millionen Mal verkauft hat. Der beliebte 3D-Plattformer, entwickelt von Team Asobi, war sowohl bei Fans als auch bei Kritikern ein großer Erfolg, doch es gab immer Fragen zur kommerziellen Leistung, die nun beantwortet wurden. Bereits kurz nach der Veröffentlichung konnten die Verkäufe in den USA und Großbritannien überzeugen. Der Titel entstand aus den Überresten des inzwischen aufgelösten japanischen Studios von Sony und wurde im September 2024 mit großem Kritikerlob veröffentlicht. Das PS5-exklusive Jump’n’Run erreichte auf Metacritic eine durchschnittliche Kritikerwertung von 94% bei 138 Reviews und eine Nutzerwertung von 93%.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist Astro Bot das am besten bewertete neue Spiel des Jahres 2024. Dies ist eine erstaunliche Leistung für Team Asobi, besonders da es der erste Versuch des Studios ist, einen vollwertigen Titel ohne VR zu entwickeln. Erste Marktberichte deuteten auf starke Verkaufszahlen hin, wobei Astro Bot in Großbritannien alle 3D-Jump’n’Runs der letzten zehn Jahre (außer der Mario-Reihe) übertraf und in den USA in der ersten Woche der zweit bestverkaufte Titel war. Für das dritte Quartal des Jahres 2025 hat Sony jetzt endgültige Verkaufszahlen bekanntgegeben: Bis zum 3. November 2024 wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft.

Astro Bot ist ein Kassenschlager

Auch wenn die Verkaufszahlen von Astro Bot auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend erscheinen, gibt es doch einige wichtige Punkte zu berücksichtigen. Erstens handelt es sich um einen PS5-exklusiven Titel, was bedeutet, dass er derzeit nur eine potenzielle Reichweite von etwa 65 Millionen Spielern hat. Im Vergleich dazu verkaufte sich das kürzlich veröffentlichte Sonic X Shadow Generations innerhalb eines Tages eine Million Mal, hat jedoch als Multiplattform-Spiel eine weitaus größere potenzielle Reichweite von Hunderten Millionen Spielern. Außerdem wurde der Titel in weniger als drei Jahren von einem Team von 65 Entwicklern entwickelt, was auf ein eher konservatives Budget hindeutet.

Die Bekanntheit von Astro Bot ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Für die meisten PlayStation-Nutzer ist Astro Bot eine relativ neue Marke, da es abgesehen von Tech-Demos wie The Playroom und dem 2018 erschienenen PS VR-Spiel Rescue Mission noch keine bedeutenden Auftritte hatte. Viele PlayStation-Fans lernten Astro Bot erstmals durch Astro’s Playroom, die vorinstallierte Tech-Demo auf der PS5, kennen und waren begeistert. Somit ist das Game der erste vollwertige Konsolentitel von Team Asobi, und es scheint, als hätte das Studio damit einen großen Erfolg erzielt.