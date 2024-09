Astro Bot mit starken Verkaufszahlen

Kürzlich veröffentlichte Daten zeigen, dass Astro Bot in den USA und im Vereinigten Königreich in der ersten Woche beeindruckende Verkaufszahlen erzielt hat. Obwohl der Titel durchweg begeisterte Kritiken erhalten hat, ist es schwierig, den kommerziellen Erfolg des Spiels zu beurteilen. Sony hat noch keine offiziellen Verkaufszahlen für den 3D-Plattformer von Team Asobi veröffentlicht. Vor einigen Tagen waren die Fans alarmiert, als japanische Verkäufe auf einen schwachen Start des Spiels hindeuteten. Nur 12.700 physische Exemplare wurden im Einzelhandel verkauft. Viele vermuteten, dass die kürzliche Preiserhöhung der PS5 in Japan der Grund für die verhaltene kommerzielle Resonanz auf Astro Bot war. Auch in den Verkaufscharts stürzte die Konsole ab.

Da diese Zahl jedoch die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigt, ist sie für den allgemeinen Verkaufstrend des Titels nicht wirklich aussagekräftig. Nun wurden neue Verkaufszahlen von Mat Piscatella, dem Geschäftsführer des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Circana, veröffentlicht. Diese zeigen, dass die Verkaufszahlen von Astro Bot in der ersten Woche viel besser waren, als einige vielleicht erwartet hatten. Piscatella verriet in einem kürzlich erschienenen Bluesky-Post, dass der 3D-Plattformer in der Woche bis zum 7. September sowohl bei den physischen als auch bei den digitalen Verkäufen den zweiten Platz belegte. Der Spitzenplatz wurde von NBA 2K25 belegt. Wenn man jedoch bedenkt, wie beliebt Sportspiele bei Gelegenheitsspielern sind, ist die Verkaufsleistung von Astro Bot sehr stark.

Astro Bot’s UK launch is solid. First week sales are 21% higher than the debut of Ratchet & Clank: Rift Apart in 2021. Astro was No.2 last week behind Space Marine 2, which is the UK’s fastest-selling Warhammer game (beating Total War: Warhammer 3). More in the next GI Microcast — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 12, 2024

Die Verkaufszahlen von Astro Bot überzeugen in den USA und UK

Interessanterweise war der Astro-Bot-DualSense-Controller im gleichen Zeitraum auch das meistverkaufte Zubehör. Doch damit nicht genug der guten Nachrichten für Sony. Christopher Dring von GamesIndustry.biz meldete via X (ehemals Twitter), der Titel sei auch in Großbritannien „solide“ gestartet. Dring bestätigte in einem darauffolgenden Tweet, dass Astro Bot die am schnellsten verkaufte Plattformer-IP außerhalb von Mario im letzten Jahrzehnt ist, noch vor Kultfiguren wie Sonic, Kirby, Crash Bandicoot und anderen. Insgesamt wurde das neue Spiel nur von den Verkaufszahlen von Space Marine 2 im Vereinigten Königreich übertroffen, die sich ebenfalls sehen lassen können.

Astro Bot wurde von einem 65-köpfigen Team entwickelt und nahm rund drei Jahre Entwicklungszeit in Anspruch. Nichtsdestoweniger ist das Budget sicherlich nicht so hoch gewesen, wie die Hunderte von Millionen, die viele andere First-Party-Spiele für die PlayStation verschlangen. Die Messlatte für die Rentabilität des 3D-Plattformers dürfte daher deutlich niedriger liegen. Es bleibt zu hoffen, dass Sony intern mit den weltweiten Verkaufszahlen zufrieden ist und in weitere kleine und kreative Spiele wie dieses investiert. Eine Fortsetzung könnte dann ebenfalls möglich sein, aber nur die Zeit wird zeigen, was das Team Asobi plant.

