LEGO Star Wars: Klassische LEGO Figuren und Rogue One Set ab sofort als DLC

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - ©TT Games, ©The LEGO® Group, STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & ©Warner Bros. Entertainment Inc. (s20); Bildquelle: ttgames.com

Ab sofort sind neue DLCs erhältlich! Eines davon lässt uns fünf Charaktere aus der originalen Star Wars Trilogie als klassische, gelbe LEGO Figuren spielen. Das andere DLC beinhaltet sechs Helden und einen Feind aus dem Spin-Off Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Auch ohne DLC über 300 spielbare Figuren

Ohne DLC kam LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bei der Veröffentlichung bereits mit einer beachtlichen Auswahl von über 300 Figuren daher. Da die Skywalker Saga allerdings nur die 9 Episodenfilme umfasst, müsste der Titel ohne die Spin-Offs Rogue One und Solo oder die Serien The Bad Batch, The Mandalorian und The Book of Boba Fett auskommen. Da sich aber darunter aber Figuren befinden, die, die Fans nicht missen möchten, hat man nicht auf diese vergessen und bietet Figuren aus den Sidestories in kostenpflichtige DLCs an.

Die aktuellen DLCs

Figuren aus der ersten Staffel von The Mandalorian und Solo: A Star Wars Story wurden bei der Veröffentlichung bereits angeboten. Nun wurde dieses Angebot mit Charakteren aus Rogue One: A Star Wars Story und klassischen LEGO Figuren der originalen Star Wars Trilogie erweitert. Der Preis pro DLC beträgt EUR 3,99. Ein Komplettpaket von allen DLCs, welches auch die künftigen, kommenden Figurensets beinhaltet, kostet EUR 14,99.

Originale Figuren

Ganz im Sinne von klassischen LEGO Figuren sind dessen Hauttöne gelb. Es waren auch damalige, echte LEGO Sets als auch die Figuren in den ersten LEGO Star Wars Videospielen gelb. Erst seit Episode 3: Die Rache der Sith entschied man sich für realere Hauttöne der Figuren. Hier nun Darth Vader, Han Solo, Prinzessin Leia und Lando Calrissian in Form von klassischen LEGO Figuren:

Looking for a more classic look – grab these classic profile pics from the Classic Pack. #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/Gu3uYwk7t9 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) April 19, 2022

Wer Luke Skywalker hier vermisst, der kann beruhigt sein. Im DLC wird er noch als weiter klassische LEGO Figur enthalten sein.

Rogue One: A Star Wars Story DLC

Hier nun die Looks der modernen LEGO Figuren von K-2SO, Cassian Andor, Chirrut Imwe und Jyn Erso vom Rogue One DLC:

Join the elite Rebel team with these Rogue One profile pics! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/Nbsw2r4HpX — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) April 20, 2022

Weitere in diesem DLC enthaltene Figuren werden Baze Malbus, Bodhi Rook und der Schurke Direktor Krennic sein. Leider bringen die Figuren aus Rogue One keine Dialoge mit sich.

Noch mehr Sets werden bald folgen

Schon am vierten Mai schon werden die nächsten DLCs auf uns losgelassen. Dieses Datum markiert nämlich den offiziellen Star Wars Feiertag! Zur Feier werden wir das Figurenset zu The Bad Batch und der zweiten The Mandalorian Staffel bekommen, in welcher endlich der Fan-Favorit Ahsoka Tano spielbar sein wird. May the Forth be with you!

Es ist noch unklar, aber mit etwas Glück könnten wir irgendwann auch noch Maps zu dem einen oder anderen Spin-Off oder Serie bekommen. Wenn nicht wäre das aber nicht so tragisch. Schließlich ist LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ein sehr umfangreiches Star Wars Erlebnis geworden, wie wir es schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen haben (hier geht’s zu unserer detaillierten Review). Der Erfolg des Titels spricht Bände.

Andernfalls gibt es ja noch die Möglichkeit von Fan Mods.

Quellen: twitter.com via LSWGame, twitter.com via LSWGame