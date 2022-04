LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist der bisher größte LEGO-Launch

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - ©TT Games, ©The LEGO® Group, STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & ©Warner Bros. Entertainment Inc. (s20); Bildquelle: ttgames.com

Warner Bros. Games freut sich, dass LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, der neuste LEGO Star Wars-Titel von TT Games, der alle neun Filmen der Skywalker-Saga in einem neuen Spiel vereint, alle vorherigen Konsolenspielstarts von LEGO übertroffen hat.

In den ersten zwei Wochen wurden weltweit 3,2 Millionen Exemplare des Spiels verkauft und die Verkaufsrekorde aller Editionen auf allen Plattformen und in allen Regionen gebrochen. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga wurde am 5. April für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht.

Zusätzlich zu dem umfangreichen Angebot spielbarer Charaktere im Spiel, hat Warner Bros. Games diese Woche die Charakter-Pakete Rogue One: A Star Wars Story und die Classic-Characters für alle Plattformen herausgebracht. Das Charakter-Paket Rogue One: A Star Wars Story enthält Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Direktor Krennic. Das Classic-Characters-Paket enthält klassische Varianten von Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian. Beide Pakete sind einzeln erhältlich, sowie als Teil der Character Collection (Season Pass), die alle sieben herunterladbaren Inhaltspakete mit spielbaren Charakteren aus der ganzen Star-Wars-Galaxis enthält.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Unterschiedliche Versionen

Die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Standard Edition ist für 59,99€ (unverbindliche Preisempfehlung) u.a. bei Amazon.de erhältlich. Die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe Edition ist für 69,99 € (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich und beinhaltet das Hauptspiel, Character Collection (Season Pass) und in der physischen Version eine exklusive LEGO Star Wars-Minifigur: Luke Skywalker mit Blauer Milch.

Die Character Collection enthält sieben herunterladbare Inhaltspakete (DLC) mit spielbaren Charakteren aus der ganzen Galaxis, einschließlich zahlreicher Charaktere, die nicht aus den neun Teilen der Film-Saga stammen. Die DLC-Pakete beinhalten The Mandalorian Staffel 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Staffel 2 und The Bad Batch.