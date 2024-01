Switch 2: Neue Details zum möglichen Display (Gerücht)

Laut einem Branchenanalysten wird die nächste Konsole von Nintendo vorläufig als Switch 2 bezeichnet und einen LCD-Bildschirm haben, der etwa 15 % größer ist als der des Vorgängers. Es gibt auch weitere Vorhersagen über die Konsole. Diese Prognose ist die letzte in einer langen Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass der Switch-Nachfolger eher früher als später auf den Markt kommen könnte.

Laut einer aktuellen GDC-Studie entwickeln bereits viele Studios Spiele für die Switch 2. Nintendo hat demnach begonnen, Entwickler-Kits für die Konsole bis spätestens 2023 zu verschicken. Normalerweise werden diese speziellen Hardware-Kits 6 bis 18 Monate vor der Veröffentlichung eines Systems verschickt.

Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 im Jahr 2024?

Die Beratungsfirma Omdia hat bestätigt, dass die Switch 2 in naher Zukunft auf den Markt kommen wird. Omdia Research Manager Hiroshi Hayase prognostizierte in einem Gespräch mit Bloomberg, dass die nächste Nintendo-Konsole noch vor Ende 2024 erhältlich sein wird. Seine Vorhersage basiert auf einer Analyse der Lieferketten für Unterhaltungselektronik. Hayase erklärte, dass sich die Zahl der Lieferungen von Unterhaltungsdisplays in diesem Jahr verdoppeln wird und rund 26,6 Millionen Einheiten betragen wird. Ein solcher Anstieg bei den Komponenten lässt sich am einfachsten durch die bevorstehende Ankunft einer heißen Ware wie einer neuen Nintendo-Konsole erklären.

Angebliche Rückkehr zu LCD-Bildschirmen

Hayase glaubt, dass die nächste Nintendo-Konsole wieder auf LCDs statt OLED-Displays setzen wird. Ein Leak Ende 2023 hatte bereits behauptet, dass die Switch 2 kein OLED-Display haben wird. Es wird vermutet, dass Sharp die Panels für die Switch 2 liefern wird. Das Unternehmen arbeitet seit langem mit Nintendo zusammen. Während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie half es bei der Montage der Switch.

Hayase geht davon aus, dass die Switch 2 mit einem 8-Zoll-Display auf den Markt kommt. Das sind fast 15 % mehr Bildschirmfläche als ihr 7-Zoll-Vorgänger. Obwohl ein größerer Bildschirm einen höheren Stromverbrauch bedeuten würde, würde Nintendo diesen Unterschied vermutlich dadurch ausgleichen, dass es seine kommende Konsole mit einem größeren Akku ausstattet. So könnte die Akkulaufzeit der Switch zumindest erreicht, wenn nicht sogar übertroffen werden.

Die Konsole von 2017 wird bald sieben Jahre alt. Da ihr Nachfolger Ende Januar noch nicht enthüllt wurde, sind die Chancen, dass er in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommt, gering. Es gibt jedoch viele neue Switch-2-Leaks und Gerüchte, die fast täglich auftauchen. Es scheint, als stünde Nintendos nächste Konsole kurz vor der Tür.