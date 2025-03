Nintendo Switch 2: Neues Patent bestätigt KI-Upscaling im Handheld-Modus

Nintendo hat am 13. März 2025 ein Patent eingereicht, das KI-gestütztes Upscaling für die Switch 2 beschreibt. Diese Technologie soll die Bildqualität im Handheld-Modus deutlich verbessern, indem Spiele in niedrigerer Auflösung gerendert und anschließend hochskaliert werden.

Ähnlich wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR soll die kommende Nintendo-Konsole ein neuronales Netzwerk nutzen, um niedriger aufgelöste Bilder zu verbessern. Laut Patent könnte beispielsweise ein 540p-Bild auf 1080p hochskaliert werden – und das mit höheren Bildraten, als wenn das Spiel direkt in 1080p gerendert würde.

Diese Technik könnte dazu beitragen, dass leistungsintensive Spiele flüssiger laufen, ohne dass die Hardware an ihre Grenzen kommt. Die Frage bleibt jedoch, ob dieses Feature auch im Dock-Modus nutzbar ist oder ob es ausschließlich für den Handheld-Betrieb gedacht ist.

Viele Fans fragen sich, wie leistungsfähig die neue Konsole wirklich sein wird. Bisherige Leaks deuteten darauf hin, dass Nintendo den Fokus auf ein größeres Display, neue Joy-Con-Controller und Abwärtskompatibilität legt. Doch in Sachen Leistung war die Switch 2 bislang ein Rätsel. Auch wenn es immer Gerüchte gab, dass sie leistungstechnisch mit einer Xbox Series S mithalten soll. Demnach wären auch viele Portierungen möglich, die bisher für die erste Switch nicht möglich waren.

Das neue Patent zeigt, dass Nintendo nicht nur auf stärkere Hardware, sondern auch auf intelligente Software-Lösungen setzt. Die Frage bleibt, wie sich das Upscaling auf die Akkulaufzeit auswirkt – hierzu gibt das Patent keine konkreten Hinweise.

Nintendo just released an update for Nintendo Switch 2 on AI resolution Upscaling. It’s happening, folks! pic.twitter.com/6GZUEXeBli

