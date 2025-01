Xbox freut sich auf Zusammenarbeit mit der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 sorgt schon vor ihrer offiziellen Enthüllung für Schlagzeilen, und jetzt hat auch Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer seine Unterstützung für die neue Konsole angekündigt.

Was sagt Xbox-Chef Phil Spencer zur Switch 2? In einem Interview mit Gamertag Radio äußerte sich Spencer begeistert über Nintendo und ihre Innovationskraft. Er lobte nicht nur die Erfolge der aktuellen Switch, sondern erklärte auch, dass Xbox „sehr gespannt darauf ist, die Nintendo Switch 2 mit unseren Spielen zu unterstützen“.

Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Kreativität und der Rolle Nintendos in der Gaming-Branche: „Nintendo und ihre Innovation – das ist etwas, das ich immer wieder bewundere. Wer würde je gegen den Erfolg dieses Teams wetten?“

Welche Xbox-Spiele könnten auf die Switch 2 kommen?

Gerüchte deuten darauf hin, dass einige Xbox-Titel auf der Switch 2 verfügbar sein könnten. Dazu gehören spannende Klassiker und moderne Hits wie:

Falls diese Gerüchte stimmen, könnten Nintendo-Spieler bald von einer noch größeren Spielebibliothek profitieren.

Warum ist diese Partnerschaft so wichtig?

Die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Xbox ist kein Neuland. Schon auf der aktuellen Switch gibt es einige Xbox-Titel, wie Minecraft oder die Ori-Spiele (Microsoft fungiert hier als Publisher). Mit der Nintendo Switch 2 könnte diese Partnerschaft jedoch auf ein völlig neues Level gehoben werden.

Spencer betonte, wie wichtig Nintendo für die Gaming-Welt ist: „Switch war ein riesiger Erfolg, und ich bin überzeugt, dass auch Switch 2 diesen Erfolg wiederholen wird.“ – Analysten sind hier anderer Meinung.

Noch hält sich Nintendo bedeckt, was die Details zur Switch 2 angeht. Spencer deutete an, dass wir über die Zeit mehr Informationen erhalten werden. Für Fans heißt es also: Geduld haben und sich auf eine spannende Zukunft freuen. Die Hoffnung steigt, dass wir beim nächsten Nintendo Direct, am 2. April, mehr erfahren werden.