Nintendo Switch 2: Händler-Leak enthüllt neues 3D-Mario und Zelda-Remake!

Die Vorfreude auf die Nintendo Switch 2 wächst, und mit einem neuen Leak könnte die Spannung für Fans noch steigen. Laut einer kürzlich entdeckten Produktliste von NewEgg, einem bekannten US-amerikanischen Einzelhändler, dürfen wir uns dieses Jahr auf einen brandneuen 3D-Super-Mario-Titel und ein Remake oder Remaster eines Zelda-Klassikers freuen.

„NewEgg“ hat in einer Produktbeschreibung gleich mehrere potenzielle Neuheiten für die Switch 2 erwähnt. Neben „Metroid Prime 4“ und dem mysteriösen Pokémon Legends: Z-A fanden sich auch Hinweise auf ein neues 3D-Mario-Spiel sowie ein Zelda-Remake. Mittlerweile wurde der Eintrag wieder geändert, es gibt allerdings Screenshots (via mp1st.com).

Fans hoffen auf Titel wie „Super Mario Odyssey 2“ oder „Super Mario Galaxy 3“ bzw. HD-Versionen von The Legend of Zelda: Twilight Princess und The Wind Waker – die schon seit mehreren Jahren erwartet werden.

Neues Super Mario und Zelda-Remake als Launch-Titel für die Switch 2?

Noch ist unklar, ob diese Spiele exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen oder auch auf der aktuellen Switch verfügbar sein werden. Betrachtet man jedoch das erste Jahr der Nintendo Switch, in dem mit Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey echte Blockbuster erschienen, wäre ein starkes Line-up für den Start der neuen Konsole keine Überraschung.

Nintendo hat bisher keine offiziellen Ankündigungen gemacht, doch Insider-Berichte lassen die Gerüchteküche weiterhin dampfen. Zusätzlich zur möglichen Veröffentlichung von Mario und Zelda auf der Switch 2 gibt es Spekulationen, dass sogar Xbox-Titel ihren Weg auf die neue Nintendo-Konsole finden könnten. Namen wie Fallout 4, Diablo 4, Starfield und sogar Halo: The Master Chief Collection sind bereits im Umlauf.

Ob sich der Händler nur auf Gerüchte stürzte ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist es spannend, dass die Beschreibung der Nintendo eShop-Karte auf der Webseite anscheinend wieder rasch geändert wurde. Ob Nintendo etwas dagegen hatte? Wir werden es wahrscheinlich erst am 2. April 2025 offiziell erfahren!