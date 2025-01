Wie viel Grafik-Leistung bietet die Switch 2 überhaupt? – Infos zu Leistung und Funktionen

Am 16. Januar hat Nintendo die Switch 2 endlich vorgestellt. Nach monatelangen Spekulationen und Leaks wissen wir jetzt, was uns erwartet – und die meisten Gerüchte haben sich bewahrheitet. Die neue Konsole markiert eine klare Weiterentwicklung der beliebten Nintendo Switch, allerdings ohne revolutionäre Sprünge. Aber ist das überhaupt nötig?

Wenn du auf fotorealistische Grafiken gehofft hast, könnte die Switch 2 enttäuschen. Nintendo verfolgt einen anderen Ansatz: Die neue Konsole soll keine Konkurrenz für PS5 oder Xbox Series X/S sein. Statt auf High-End-Grafik setzt Nintendo darauf, Spielspaß und Innovation in den Vordergrund zu stellen – ganz nach dem Motto: Gameplay über Grafik. Wie auch schon in der Vorgänger-Generation.

Werbung

Leistung: Was steckt unter der Haube der Switch 2?

Im Handheld-Modus soll die GPU der Switch 2 mit 561 MHz takten, was einer Rechenleistung von etwa 1,71 Teraflops (TFLOPS) entspricht. Im Dock-Modus steigert sich die Leistung deutlich: Hier erreicht die GPU 1000 MHz, was rund 3,1 TFLOPS bedeutet, wie in den Famiboard.com-Foren enthüllt wurde.

Zum Vergleich: Die Xbox Series S, die als grober Maßstab dienen kann, kommt auf 4 TFLOPS. Die Switch 2 liegt also etwas darunter. Trotzdem dürfte das Entwicklern helfen, ihre Spiele vom Xbox-Standard aus anzupassen und so eine solide Grafikleistung zu gewährleisten. Immerhin schaffen es die meisten Entwickler solide Ergebnisse auf der Xbox Series S in 1080p abzuliefern. Wenn die Nintendo Switch 2 mit ihrer „Rohleistung“ etwas darunter ist, sollten wir mehr Multiplattform-Spiele in Zukunft auch auf der Nintendo-Konsole bekommen.

NVIDIA-Technologie als Trumpf

Die Nintendo Switch 2 basiert Gerüchten zufolge auf dem Tegra 239 SoC von NVIDIA. Dieser bringt einen Achtkern-Prozessor und eine Ampere-basierte GPU mit 2048 CUDA-Kernen mit. Besonders spannend: Die neue Konsole soll nativ NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Ray Reconstruction unterstützen.

Ray Tracing wird vermutlich keine große Rolle spielen, da es viel GPU-Leistung kostet. Aber DLSS könnte die Performance spürbar verbessern, indem es Spiele flüssiger macht und gleichzeitig die Bildqualität aufwertet. Gerade in anspruchsvollen Spielen dürfte diese Technologie den Unterschied ausmachen.

Ein weiterer Pluspunkt der Switch 2: Sie ist größtenteils abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass du deine bisherigen Switch-Spiele weiterhin nutzen kannst. Eine riesige Spielebibliothek ist damit von Anfang an verfügbar und wird auf der Switch 2 auch eine bessere Grafik (und Frameraten) bieten.

Werbung

Nintendo hat angekündigt, die neue Konsole am 2. April 2025 genauer vorzustellen. Dann haben wir die Gewissheit, wie stark sich die Grafik auf der neuen Nintendo-Konsole gegenüber der aktuellen Switch verbessert. Eine Schwachstelle im Design der Konsole konnten Fans übrigens schon ausmachen. Ob die Sorgen begründet sind, werden wir wohl erst wissen, wenn wir die Konsole selbst in den Händen halten.