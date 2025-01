Nintendo Switch 2: Fans sorgen sich um gefährliche Schwachstelle

Nach Monaten voller Leaks und Spekulationen präsentierte Nintendo endlich die Switch 2 in voller Pracht. Das neue Design hat viele Anhänger begeistert, besonders die überarbeiteten Joy-Cons, die ein aufregendes neues Feature bieten, das das Spielerlebnis auf der kommenden Konsole verändern könnte. Ein kurzer Blick auf Mario Kart 9 sorgte ebenfalls für Aufsehen, da es dort Rennen mit bis zu 24 Spielern geben wird.

Obwohl weder ein offizielles Release-Datum noch der Preis der Switch 2 genannt wurden, kündigte Nintendo an, im Nintendo Direct am 2. April 2025 mehr Informationen zur Switch 2 zu liefern. Doch trotz der hohen Erwartungen haben Fans weltweit eine potenzielle Schwachstelle im neuen Design der Konsole entdeckt, die die Zukunft der Switch 2 gefährden könnte.

Nintendo Switch 2: Gefährliche Designschwäche bei den Joy-Cons?

Seit der Präsentation der Switch 2 kursieren im Internet mehrere virale Posts, in denen eine mögliche Schwachstelle der neuen Joy-Cons thematisiert wird. In der zweiminütigen Präsentation zeigte Nintendo, wie die neuen Controller an der Konsole befestigt werden.

Im Gegensatz zu den aktuellen Joy-Cons, die in die Seiten der Switch eingeschoben werden müssen, „clipsen“ die Joy-Cons der Switch 2 einfach in die Konsole. Dieser schlankere Mechanismus soll verhindern, dass Spieler – vor allem Kinder – die Controller in die falsche Richtung einsetzen.

Doch die Fans machen sich Sorgen um den kleinen Anschluss, der in den Joy-Con eingesteckt wird. Ein Reddit-Nutzer schrieb: „Dieser Anschluss wird der Schwachpunkt der Switch 2 sein.“

Er erklärte weiter, dass er gehofft hatte, die Controller würden drahtlos aufgeladen und miteinander kommunizieren. Der kleine Anschluss könnte schnell verbiegen oder brechen, besonders bei Kindern, die gerne damit spielen. Der Beitrag erhielt mittlerweile über 72.000 Upvotes und 5.600 Kommentare, in denen ähnliche Bedenken geäußert wurden. Viele betonten, dass Kinder den Anschluss vermutlich durch ständiges Hantieren beschädigen könnten.

Fans äußern ihre Bedenken, aber auch ihre Hoffnung in Nintendo

„Miyamoto sagte einmal, dass man bei der Entwicklung einer Nintendo-Konsole diese auf die durchschnittliche Kinderhöhe fallen lassen sollte. Das war der Zulassungstest. Hoffentlich passiert das Gleiche auch mit diesem Anschluss“, so ein User namens debikon auf Reddit. „Der Stecker sieht aus, als würde er nirgendwo anstoßen, da er versenkt ist. Aber Kinder werden damit herumfummeln oder Controller einklemmen usw. und das wird ihn mit der Zeit kaputt machen“, so Ace0spades808 weiter in den Kommentaren.

Japanese users are worried about the Switch 2 Joy-Con connectors. They think this will happen at least once. https://t.co/M1y3WVt940 — Genki✨ (@Genki_JPN) January 17, 2025

Ein weiterer Kommentator schrieb: „Der Anschluss der Switch 2 scheint aus einem flexiblen, gummierten Material zu bestehen, das viel Bewegungsspielraum hat, ohne zu brechen. Wenn das der Fall ist, ist das viel langlebiger und reparaturfreundlicher als die Schienen der Switch 1.“

Andere erinnerten daran, dass Nintendo für seine Expertise in der Entwicklung robuster Hardware bekannt ist, sodass die Fans keinen Grund zur Sorge hätten. „Nintendo hat sicherlich umfangreiche Tests durchgeführt und eine Kostenanalyse gemacht“, schrieb ein Kommentator. „Wenn es eine Firma gibt, die solche Produkte richtig macht, dann ist es Nintendo. Sie sind Meister im Wertanalyse.“

Trotz der Bedenken glauben viele, dass Nintendo eine durchdachte Lösung präsentiert hat, die den Anschluss robust und funktional macht. Doch ob sich diese Annahmen bestätigen werden, bleibt abzuwarten.