LG zeigt einen Gaming-Monitor der seine Form verändert und genau das macht ihn so spannend

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Gaming-Monitore werden größer, schneller und teurer. Wirklich neue Ideen sind dagegen selten geworden. Genau deshalb sorgt LG mit dem UltraGear 45GX990A-B derzeit für Aufmerksamkeit. Der Monitor setzt nicht nur auf modernste OLED-Technik, sondern verfolgt einen Ansatz, den man bislang nur selten gesehen hat.

Auf den ersten Blick wirkt der Bildschirm wie ein klassischer High-End-Monitor. 45 Zoll, OLED-Technologie und eine hohe Auflösung klingen zunächst nach einem typischen Premium-Modell. Doch der eigentliche Unterschied zeigt sich erst auf Knopfdruck.

Der Monitor kann seine Form verändern

Der UltraGear 45GX990A-B gehört zu den wenigen Monitoren, die ihre Krümmung aktiv verändern können. Nutzer können den Bildschirm von einer flachen Darstellung in eine starke 900R-Krümmung verwandeln.

Das klingt zunächst nach einer Spielerei, könnte im Alltag aber durchaus Vorteile bieten. Während manche Nutzer für Produktivität lieber einen flachen Bildschirm bevorzugen, wünschen sich viele Gamer bei Rennspielen, Simulationen oder Action-Games ein stärkeres Mittendrin-Gefühl.

Genau hier setzt LG an. Statt sich für eine feste Form entscheiden zu müssen, soll der Nutzer je nach Situation wechseln können.

5K2K OLED auf 45 Zoll

Auch technisch gehört der Monitor zur Oberklasse. LG verbaut ein 45 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 5120 × 2160 Pixeln im 21:9-Format.

Dadurch bietet der Bildschirm deutlich mehr Platz als klassische 34-Zoll-Ultrawides und gleichzeitig eine höhere Pixeldichte als frühere 45-Zoll-OLED-Monitore. LG spricht von der weltweit ersten biegsamen 5K2K-OLED-Lösung dieser Größe.

Gerade für Gamer, Streamer und Content Creator könnte diese Kombination interessant sein. Die zusätzliche Arbeitsfläche eignet sich nicht nur für Games, sondern auch für Videoschnitt, Bildbearbeitung und Multitasking.

OLED wird für Gamer immer wichtiger

Neben der biegsamen Bauweise setzt LG auch auf eine Technologie, die im Gaming-Bereich immer beliebter wird. OLED-Panels überzeugen durch perfekte Schwarzwerte, hohe Kontraste und besonders schnelle Reaktionszeiten.

Gerade bei dunklen Spielen oder atmosphärischen Einzelspieler-Abenteuern kann das einen deutlichen Unterschied machen. Während klassische LCD-Monitore oft mit Hintergrundbeleuchtung arbeiten, kann OLED einzelne Pixel komplett abschalten. Das sorgt für ein deutlich intensiveres Bild und gehört zu den Gründen, warum immer mehr Spieler den Wechsel auf OLED in Betracht ziehen.

LG zählt inzwischen zu den wichtigsten Anbietern in diesem Bereich und baut sein UltraGear-Portfolio kontinuierlich aus. Der 45GX990A-B soll zeigen, dass sich OLED-Technologie nicht nur über bessere Bildqualität, sondern auch über neue Nutzungskonzepte weiterentwickeln kann.

Dual Mode richtet sich an unterschiedliche Spielertypen

Besonders spannend ist die sogenannte Dual-Mode-Funktion. Nutzer können zwischen hoher Auflösung und höherer Bildrate wechseln.

Während die native Auflösung mit 165 Hz betrieben wird, lässt sich der Monitor alternativ auf eine niedrigere Auflösung umstellen, um Bildraten von bis zu 330 Hz zu erreichen.

Dadurch spricht LG zwei Zielgruppen gleichzeitig an. Wer Wert auf maximale Bildqualität legt, nutzt die volle 5K2K-Auflösung. Wer kompetitive Shooter spielt, kann stattdessen von den deutlich höheren Bildraten profitieren.

Gerade E-Sport-Spieler achten häufig stärker auf Bildrate und Reaktionszeit als auf maximale Auflösung. Der Monitor versucht daher, beide Welten miteinander zu verbinden.

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Mehr als nur ein Monitor für Enthusiasten

Der 45GX990A-B zeigt auch, wohin sich der Markt entwickelt. Immer mehr Hersteller versuchen, Gaming-Monitore nicht nur über Bildqualität oder Bildwiederholrate zu verkaufen.

Stattdessen entstehen Geräte, die unterschiedliche Nutzungsarten miteinander verbinden. Der LG-Monitor soll sowohl Gaming-Display als auch Produktivitätsmonitor sein und dabei je nach Einsatzgebiet seine Form verändern.

Genau deshalb wirkt das Gerät eher wie ein Blick in die Zukunft als wie ein gewöhnliches Hardware-Upgrade.

Ein Vorgeschmack auf die nächste Monitor-Generation

Noch wird sich zeigen müssen, wie viele Spieler tatsächlich bereit sind, für ein solches Premium-Gerät tief in die Tasche zu greifen. Die Technik dahinter ist beeindruckend, dürfte aber ihren Preis haben.

Trotzdem zeigt der UltraGear 45GX990A-B, dass Innovationen im Monitor-Markt noch möglich sind. Während viele Hersteller vor allem höhere Bildraten oder hellere Panels bewerben, versucht LG einen anderen Weg.

Und genau deshalb gehört dieser Monitor schon jetzt zu den ungewöhnlichsten Gaming-Produkten der letzten Zeit.

Sollte sich das Konzept am Markt durchsetzen, könnten künftig weitere Hersteller auf flexible Displays setzen. Was heute noch wie eine ungewöhnliche Premium-Funktion wirkt, könnte in einigen Jahren zum festen Bestandteil moderner Gaming-Monitore werden.

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