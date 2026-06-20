HyperX FlipCast im Test: Starkes Mikrofon für Streamer, aber nicht ohne Haken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Wer mit Streaming, Podcasts, Videos oder Sprachaufnahmen beginnt, steht schnell vor einer typischen Frage: Reicht ein einfaches USB-Mikrofon oder soll es gleich ein XLR-Setup mit Audio-Interface sein? Das HyperX FlipCast versucht genau diese Lücke zu schließen. Es kann beides. Du kannst es einfach per USB-C anschließen und sofort loslegen. Oder du nutzt es später per XLR mit einem Interface, wenn dein Setup professioneller wird.

Genau dieser Ansatz gefällt mir am FlipCast besonders gut. Es fühlt sich nicht wie ein Mikrofon an, das du nach einem Jahr ersetzen musst. Es wächst mit. Für Einsteiger ist es unkompliziert, für fortgeschrittene Nutzer bleibt es offen genug. HyperX bewirbt das Mikrofon offiziell mit USB-C- und XLR-Anschluss, dynamischer Kapsel, 32-Bit-Aufnahme und bis zu 192 kHz Samplingrate.

Ein Mikrofon für Streaming, Podcast und Gesang

Das HyperX FlipCast ist ein dynamisches Mikrofon. Das bedeutet: Es nimmt die Stimme sehr direkt auf und blendet Störgeräusche aus der Umgebung besser aus als viele Kondensatormikrofone. Gerade wenn du nicht in einem perfekt gedämmten Raum sitzt, ist das ein großer Vorteil.

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Im Alltag klingt die Stimme klar, kräftig und angenehm nah. Für Streams, Podcasts, YouTube-Videos, Discord, Voice-Over und sogar Gesang funktioniert das Mikrofon sehr gut. Besonders Stimmen profitieren davon, dass das FlipCast nicht zu dünn klingt. Es hat genug Wärme, ohne komplett dumpf zu werden.

Du musst aber nah ans Mikrofon. Das ist bei dynamischen Mikrofonen normal, sollte aber klar gesagt werden. Wenn du zu weit weg sitzt, verliert die Aufnahme schnell an Präsenz. Für ein gutes Ergebnis solltest du das FlipCast also wirklich direkt vor dir positionieren. Wer lieber weit entfernt vom Mikrofon sitzt, wird damit nicht glücklich.

USB-C oder XLR: Genau diese Flexibilität macht den Unterschied

Der größte Pluspunkt ist die doppelte Anschlussmöglichkeit. Über USB-C funktioniert das FlipCast sehr einfach. Anschließen, in Windows oder deiner Streaming-Software auswählen und loslegen. Für viele Spieler reicht das völlig aus.

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Spannend wird es aber durch XLR. Wenn du später ein Audio-Interface, einen Mixer oder ein professionelleres Setup nutzen willst, musst du nicht direkt ein neues Mikrofon kaufen. Du kannst das HyperX FlipCast weiterverwenden. Genau das macht es langlebiger als viele reine USB-Mikrofone für weniger Geld.

Das ist für mich einer der stärksten Gründe für dieses Modell. Du kaufst kein reines Anfängergerät, sondern ein Mikrofon, das auch dann noch Sinn ergibt, wenn dein Setup besser wird. Es wächst also mit.

Bedienung direkt am Mikrofon

Auch die Steuerung ist gut gelöst. Du kannst direkt am Mikrofon wichtige Dinge anpassen, ohne sofort in eine Software wechseln zu müssen. Dazu gehören die Mikrofonlautstärke, die Headset-Lautstärke und das Monitoring. Du brauchst also nicht zwingend ein Interface, um die wichtigsten Werte zu kontrollieren.

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Sehr praktisch ist auch die Mute-Funktion per Touch. Ein kurzer Tipp reicht, und das Mikrofon ist stumm. Gerade beim Streamen oder in Calls ist das extrem angenehm. Die LED hilft dabei, den Status schnell zu erkennen. Zusätzlich bringt das FlipCast LED-Beleuchtung mit, die sich über HyperX NGENUITY anpassen lässt. Optisch wirkt das Mikrofon modern, aber nicht komplett übertrieben. Die LED ist ein netter Bonus, aber nicht der Hauptgrund, warum man dieses Mikrofon kaufen sollte.

Shock Mount und Windschutz helfen im Alltag

Das HyperX FlipCast kommt mit einer integrierten Aufhängung beziehungsweise Shock-Mount-Lösung. Dadurch werden Vibrationen und kleine Erschütterungen reduziert. Wenn du den Tisch berührst oder leicht gegen den Arm kommst, wird nicht jedes Geräusch sofort voll übertragen.

Auch der Windschutz hilft. Atemgeräusche und Plopp-Laute werden reduziert. Ganz verschwinden sie aber nicht. Bei sehr naher Nutzung kann ein zusätzlicher Popfilter trotzdem sinnvoll sein.

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Software: Nützlich, aber nicht perfekt

Über HyperX NGENUITY kannst du das Mikrofon weiter einstellen. Dazu gehören unter anderem LED-Anpassungen und Audiofunktionen. Praktisch sind vor allem die Filter, mit denen du deine Sprachqualität verbessern kannst.

Das klingt stark, in der Praxis bleibt die Software aber eher der schwächere Teil des Gesamtpakets. Sie erfüllt ihren Zweck, wirkt aber nicht so ausgereift wie die Hardware. Die Software ist eher begrenzt oder nicht so umfangreich wie Konkurrenzlösungen. Für mich war das aber nicht so schlimm. Die Grundfunktionen sind ja da. Aber bei einem Mikrofon dieser Preisklasse hätte ich mir eine etwas rundere Software gewünscht.

Der Preis ist der größte Haken

Das HyperX FlipCast samt Caster Arm kostet auf der HyperX-Webseite 299,99 Euro. Das ist nicht wenig. Vor allem deshalb, weil kein Standfuß enthalten ist. Der Mikrofon-Arm ist also quasi im Plichtprogramm. Nur rein das Mikrofon bekommst du um 249,36 Euro via Amazon.de*. Auf der offiziellen Webseite kostet es aktuell 229,99 Euro. Einen passenden Standfuß kann man natürlich einzeln, diese gibt es von 15 bis 40 Euro bei Online-Händlern und erfüllen ihren Zweck. Schön sind sie aber nicht.

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Für ein Premium-Mikrofon ist der Preis nachvollziehbar, aber trotzdem ärgerlich. Wer das FlipCast kauft, sollte die Zusatzkosten direkt einplanen. Gerade Einsteiger könnten dadurch abgeschreckt werden. Ein günstigeres USB-Mikrofon mit Standfuß ist schneller einsatzbereit. Das FlipCast richtet sich eher an Nutzer, die bewusst ein besseres und flexibleres Mikrofon suchen.

Fazit zum HyperX FlipCast im Test: Für ambitionierte Creator sehr stark

Das HyperX FlipCast ist ein starkes Mikrofon für alle, die mehr wollen als ein einfaches USB-Gerät. Es klingt gut, ist flexibel und bietet mit USB-C und XLR genau die richtige Mischung aus einfacher Nutzung und Zukunftssicherheit.

Besonders gut gefällt mir, dass du kein Audio-Interface brauchst, um direkt gute Ergebnisse zu bekommen. Gleichzeitig bist du nicht auf USB beschränkt, wenn dein Setup später professioneller wird. Für Streamer, Podcaster, YouTuber und auch Gesang ist das FlipCast daher sehr interessant.

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Die Schwächen liegen vor allem beim Preis, beim fehlenden Standfuß und bei der Software. Außerdem musst du nah am Mikrofon bleiben, damit es wirklich gut klingt. Wer das akzeptiert, bekommt aber ein hochwertiges und flexibles Mikrofon, das lange im Setup bleiben kann.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Ist das HyperX FlipCast ein USB- oder XLR-Mikrofon? Das HyperX FlipCast kann beides. Du kannst es direkt per USB-C am PC nutzen oder später per XLR an ein Audio-Interface anschließen. Dadurch eignet es sich für Einsteiger und für Nutzer, die ihr Setup später erweitern möchten.

Brauche ich für das HyperX FlipCast ein Audio-Interface? Nein, über USB-C brauchst du kein Audio-Interface. Das Mikrofon lässt sich direkt anschließen und verwenden. Ein Interface wird nur dann interessant, wenn du das FlipCast über XLR in einem professionelleren Setup nutzen möchtest.

Ist das HyperX FlipCast gut für Streaming? Ja, das HyperX FlipCast eignet sich sehr gut für Streaming, Podcasts, YouTube-Videos und Sprachaufnahmen. Die Stimme klingt klar und direkt. Besonders praktisch sind die Regler am Mikrofon, das Monitoring und die schnelle Stummschaltung per Touch.

Warum muss man nah am HyperX FlipCast sprechen? Das FlipCast ist ein dynamisches Mikrofon. Solche Mikrofone nehmen die Stimme am besten aus kurzer Entfernung auf und blenden Umgebungsgeräusche stärker aus. Das ist gut für laute Räume, bedeutet aber auch, dass du relativ nah am Mikrofon sitzen solltest.

Hat das HyperX FlipCast einen Standfuß? Nein, ein Standfuß ist nicht enthalten. Du brauchst also einen Mikrofonarm oder eine passende Halterung. Das sollte man beim Preis unbedingt mit einplanen.

Lohnt sich das HyperX FlipCast für Einsteiger? Ja, wenn du direkt ein hochwertiges Mikrofon willst, das später mit deinem Setup mitwachsen kann. Für reine Einsteiger mit kleinem Budget ist es aber recht teuer, vor allem weil kein Standfuß enthalten ist.

Kann man das HyperX FlipCast für Gesang nutzen? Ja, das FlipCast eignet sich auch für Gesang. Es ist aber in erster Linie auf Sprache, Streaming und Podcasting ausgelegt. Für einfache Gesangsaufnahmen funktioniert es gut, für professionelle Musikproduktionen hängt viel vom Raum, Abstand und restlichen Setup ab.

Was ist der größte Nachteil des HyperX FlipCast? Der größte Nachteil ist der Preis. Rund 230 Euro sind viel, besonders weil kein Standfuß im Lieferumfang enthalten ist. Dazu kommt, dass die Software nicht ganz so stark wirkt wie die Hardware.

Test-System: AMD Ryzen 9 9950X3D; 64GB Dominator RAM DDR5-6000; AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB DDR6; Gespeichert auf NVMe M.2. Corsair MP600 PRO XT; ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING Motherboard