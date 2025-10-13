HyperX Pulsefire Fuse im Test: Solide, aber unspektakulär

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Wenn du nach einer preiswerten kabellosen Gaming-Maus suchst, ist die HyperX Pulsefire Fuse vielleicht auf deinem Radar. Doch lohnt sich der Kauf wirklich – oder gibt es bessere Alternativen in dieser Preisklasse? Die Maus punktet mit geringem Gewicht, einfacher Bedienung und ordentlicher Akkulaufzeit. Allerdings zeigt sie im Detail einige Schwächen, die gerade Vielspieler stören könnten.

Schon beim ersten Anfassen fällt auf: Die Pulsefire Fuse ist sehr flach gebaut. Für Gamer mit größeren Händen fühlt sie sich dadurch schnell unkomfortabel an. HyperX spricht zwar von einem symmetrischen Design, doch die beiden Seitentasten auf der linken Seite machen klar, dass sie sich vor allem an Rechtshänder richtet.

Das Gehäuse wirkt solide, die Oberfläche jedoch etwas rau und billig. Auch die RGB-Beleuchtung fällt minimal aus. Kaum sichtbar und eher Deko als echter Hingucker. Dafür kommt man mit einer AAA-Batterie auch einige Zeit aus.

Eigenschaft Details Sensor PixArt PAW3311 (optisch) DPI Bis zu 12.000 (4 Stufen: 400 / 800 / 1600 / 3200) Polling-Rate 1.000 Hz Schalter Kailh, 20 Mio. Klicks Verbindung 2.4 GHz Wireless, Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 85 Stunden (AAA-Batterie) Gewicht 75 g (inkl. Batterie) Abmessungen (L × B × H) 124,4 × 64 × 39,7 mm Beleuchtung Minimal, RGB (Scrollrad + Rückseite) Kompatibilität Windows, macOS Preis ca. 55 €

HyperX Pulsefire Fuse im Test: Das steckt drin

Im Inneren arbeitet ein PixArt PAW3311-Sensor, der bis zu 12.000 DPI unterstützt. In der Praxis reicht das locker für die meisten Spiele, auch wenn hohe DPI-Werte kaum sinnvoll nutzbar sind.

Über einen Schalter an der Unterseite lässt sich zwischen Bluetooth und 2,4-GHz-Dongle umschalten. Praktisch, wenn du zwischen Laptop und PC wechselst. Die vier voreingestellten DPI-Stufen (400, 800, 1.600, 3.200) lassen sich über die HyperX Ngenuity App anpassen.

Die Tasten selbst fühlen sich dank Kailh-Switches angenehm an und sind auf 20 Millionen Klicks ausgelegt. Die Polling-Rate liegt bei 1.000 Hz. Standardwerte, aber völlig ausreichend.

Die Maus läuft mit einer AAA-Batterie, die magnetisch unter der abnehmbaren Abdeckung sitzt. Mit Batterie ist sie nur 75 Gramm leicht, auch ohne Löcher im Gehäuse wie bei anderen Modellen. Laut HyperX hält die Batterie bis zu 85 Stunden, was in der Praxis realistisch war. Nach über einer Woche Nutzung lag der Akkustand im Test noch bei rund 50 Prozent. Die Software zeigt zudem eine Warnung bei niedrigem Ladestand an.

Fazit zur HyperX Pulsefire Fuse

Für unter 60 Euro (via Amazon.de*) bietet die HyperX Pulsefire Fuse eine solide Leistung und sauberen Sensor, aber ohne echte Highlights. Wer eine kompakte Maus mit guter Akkulaufzeit sucht und keine riesigen Hände hat, kann hier zugreifen. Wer jedoch Wert auf Ergonomie, Haptik und Beleuchtung legt, findet Alternativen mit besserem Sensor und USB-Ladefähigkeit für ein paar Euro mehr.

Kurz gesagt: Die Pulsefire Fuse ist „okay“. Nicht mehr, nicht weniger.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!