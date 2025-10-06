HyperX QuadCast 2 im Test: Starkes USB-Mikro für Streamer und Creator

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Das HyperX QuadCast 2 ist ein Mikrofon aus dem Hause HP, das unter seiner bekannten Gaming-Marke HyperX läuft. Diese steht seit Jahren für zuverlässiges Equipment rund ums Thema Gaming, Streaming und Content Creation. Das QuadCast 2 ist die überarbeitete Version seines beliebten Vorgängers und bringt einige sinnvolle Verbesserungen mit – nicht nur beim Klang, sondern auch im Design und in der Handhabung.

Das QuadCast 2 hingegen bietet vier einstellbare Richtcharakteristiken. Am beliebtesten ist die Kardioid-Charakteristik (Niere), die nur von vorne aufnimmt und damit ideal für Streams, Podcasts oder Solo-Aufnahmen ist. Alternativ kann man aber auch Stereo, bidirektional (für Interviews) oder omnidirektional (für Gruppenaufnahmen) aktivieren.

Klang und Richtcharakteristik

Ich muss ehrlich sagen: Ich bin ziemlich begeistert von dem Mikrofon. Bisher habe ich ein klassisches Großmembranmikrofon verwendet, das klanglich zwar fantastisch ist, aber im Alltag einfach zu empfindlich. Gerade bei spontanen Aufnahmen oder Streams war es oft schwierig, Umgebungsgeräusche in den Griff zu bekommen, da das Mikrofon im 360-Grad-Umfang alles erfasst hat.

Das QuadCast 2 hingegen lässt sich individuell anpassen. Man kann zwischen vier Richtcharakteristiken wählen: Kardioid (Niere), Stereo, bidirektional und omnidirektional. Die Kardioid-Charakteristik ist dabei die beliebteste Einstellung. Sie nimmt nur von vorne auf, was perfekt für Streams, Voice-Over und Podcasts ist. Wenn man allerdings zu zweit spricht oder eine Runde am Tisch aufnehmen möchte, lässt sich das Mikro auch auf die gegenüberliegenden Seiten öffnen oder gleich rundum schalten. Diese Flexibilität hat mich positiv überrascht, da sie das Mikrofon für viele unterschiedliche Szenarien nutzbar macht.

Verarbeitung, Design und Handling

In Sachen Verarbeitung gibt es bei HyperX kaum etwas zu meckern. Das Gehäuse aus Aluminium fühlt sich hochwertig an, die Bedienelemente sitzen fest, und auch nach mehreren Wochen Nutzung wirkt nichts wackelig oder billig. Allerdings bin ich, ganz ehrlich, kein Fan der roten LEDs. Das grelle Licht ist Geschmackssache, ich persönlich finde es etwas zu aufdringlich, vor allem wenn man längere Sessions am Schreibtisch verbringt.

Zum Glück lässt sich die Helligkeit in der HyperX NGENUITY Software anpassen, sodass man das Leuchten etwas dämpfen kann. Schön wäre allerdings, wenn man auch die Farbe ändern könnte, ein dezentes Blau oder Weiß wäre für mich deutlich angenehmer.

Mitgeliefert werden ein stabiler Tischständer und eine Mikrofonspinne, die das Gerät zuverlässig vom Untergrund entkoppeln. Ein Mikrofonarm kann man natürlich auch nutzen und lässt sich problemlos nachrüsten. Das QuadCast 2 ist dank seines geringen Gewichts kompatibel mit den gängigen Armen und Halterungen.

Bedienung und Alltagseindruck

Die Bedienung ist erfreulich unkompliziert. Das Mikrofon wird per USB-C an den PC angeschlossen (das passende Kabel liegt bei) und ist sowohl unter Windows als auch macOS sofort einsatzbereit. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite, direkt darüber liegt ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Vorne befindet sich ein Drehregler, mit dem sich die Lautstärke einstellen lässt. Über eine kleine LED-Anzeige sieht man sofort, wie stark das Mikro oder die Kopfhörer aufgedreht sind. Drückt man den Regler, wechselt man zwischen Mikrofon- und Kopfhörersteuerung, das ist intuitiv gelöst und funktioniert im Alltag zuverlässig. Besonders gefallen hat mir der Touch-Sensor auf der Oberseite, mit dem sich das Mikrofon durch eine einfache Berührung stummschalten lässt. Die LEDs erlöschen dabei sodass man sofort erkennt, ob man gerade aktiv ist oder nicht.

Klanglich liefert das HyperX QuadCast 2 sehr ordentliche Ergebnisse. Die Stimme klingt warm, klar und natürlich, ohne übermäßig nachbearbeitet werden zu müssen. Ich habe damit sowohl Streams aufgenommen als auch kleinere Podcast-Segmente einsprechen lassen und Interviews geführt. In allen Fällen war die Qualität durchweg überzeugend.

Auch beim Test mit mehreren Personen, in meinem Fall zwei Sprecher nebeneinander, konnte das Mikrofon im Stereo-Modus punkten. Alle Stimmen wurden gleichmäßig und deutlich aufgenommen, ohne dass der Klang künstlich oder dumpf wirkte.

Software und kleine Kritikpunkte

Die HyperX NGENUITY Software erlaubt es, einige Einstellungen direkt am PC vorzunehmen. Etwa die Richtcharakteristik zu wechseln, die LED-Helligkeit anzupassen oder den High-Pass-Filter zu aktivieren. Letzteren habe ich allerdings nicht verwendet, da mein System damit nicht optimal harmoniert hat. Trotzdem waren die Rohaufnahmen so sauber, dass sich die Nachbearbeitung auf ein Minimum beschränkte.

Was ich mir persönlich wünschen würde: mehr Software-Optionen. Es wäre toll, wenn man Profile abspeichern oder Presets für bestimmte Situationen anlegen könnte. Aktuell wirkt die Software noch etwas eingeschränkt und konzentriert sich mehr auf die optischen Spielereien als auf den eigentlichen Sound.

Trotz dieser kleineren Kritikpunkte ist das HyperX QuadCast 2 ein zuverlässiger Begleiter, egal ob Stream, Podcast oder anderweitig. Es lässt sich schnell anschließen und funktioniert stabil.

Vier wählbare Richtcharakteristiken für jede Aufnahmesituation Touch-Stummschaltung mit LED-Anzeige Solide Verarbeitung

Fazit zu HyperX QuadCast 2

Das HyperX QuadCast 2 überzeugt mit klarer Klangqualität, solider Verarbeitung und einfacher Bedienung. Besonders positiv fällt die flexible Richtcharakteristik auf, die es für Streamer, Podcaster oder Einsteiger gleichermaßen interessant macht. Kleine Schwächen gibt es bei der Software und der Farbwahl, die den guten Gesamteindruck aber kaum trüben. Wer ein zuverlässiges All-in-One-Mikrofon für Sprache, Streaming oder Content-Creation sucht, findet im QuadCast 2 einen starken Begleiter, auch wenn er leuchtet wie ein Raumschiff.

