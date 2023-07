Die besten preiswerten Gaming-Laptops im Jahr 2023

WERBUNG

Nicht unbedingt braucht man heute eine starke Grafikkarte oder einen rasend schnellen Bildschirm, um problemlos in die iGamig-Branche oder fürs eSport-Wetten bei GGBet einzusteigen. Heutzutage gibt es viele Gaming-Notebooks, die in modernen Spielen mühelos anständige Bildraten erreichen. Günstigere Geräte sind ideal für Schüler und Studenten, die nicht die absolut beste Leistung benötigen. Und sie sind auch eine gute Option für jüngere Spieler, die vielleicht noch nicht bereit sind, die Verantwortung für ein hochwertiges Notebook zu übernehmen.

Im oberen Preissegment können Sie satte 5000 Euro für ein voll ausgestattetes Notebook wie das Razer Blade 18 ausgeben. Wenn es um günstige Modelle geht, konzentrieren wir uns auf die untere Klasse des Preisspektrums: Laptops billiger als 1000 Euro. Früher war es schwierig, in diesem Preisbereich eine anständige Gaming-Option zu finden, aber da die PC-Preise gesunken sind, ist dies realistisch geworden.

Mit Systemen zwischen 1000 und 2000 Euro bewegen Sie sich im mittleren oder medialen Preissegment. Dennoch lohnt es sich, nach Angeboten Ausschau zu halten, die diese PCs auf unter 1000 Euro drücken können.

Günstige Gaming-Laptops lohnen sich auf jeden Fall, wenn Sie versuchen, Geld zu sparen und genau einschätzen, was Sie in dieser Preisklasse bekommen können. Sie können erwarten, dass Sie die neuesten aber nicht die besten CPUs von Intel und AMD sowie Einstiegs-GPUs wie die RTX 3050 von NVIDIA finden. Außerdem sind sie in der Regel mit 1080p-Bildschirmen gepaart, die mit 120 Hz oder mehr laufen.

Viele billige Gaming-Notebooks sind auch in Bezug auf RAM und Speicherplatz weniger ausgestattet. Wir empfehlen für Ihr erfolgreiches Spielen mindestens 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD. Moderne Spiele brauchen eine ordentliche Portion Arbeitsspeicher, um laufen zu können, und sie sind in der Regel auch sehr groß, so dass Sie auf einer 256 GB großen SSD nicht viel neben Windows 11 unterbringen können. Sie könnten versuchen, einen der spottbilligen Gaming-Laptops im Netz zu kaufen, aber das ist es einfach nicht wert, wenn Sie mit 8 GB RAM oder einer winzigen SSD auskommen müssen.

WERBUNG WERBUNG

Was die Verarbeitungsqualität anbelangt, so ist bei günstigen Systemen mehr Plastik als Metall zu finden. Dennoch sollten die günstigen Gaming-Laptops robust genug sein, um ein paar Jahre zu halten. Günstige Systeme sind auch schwerer und dicker als Mittelklasse- und Premium-Modelle, und sie haben in der Regel keine lange Akkulaufzeit. Dies sind jedoch lohnende Kompromisse, wenn Sie Geld sparen möchten, und selbst die teuersten Gaming-Laptops haben, mit der Akkulaufzeit zu kämpfen.

Dell war einer der ersten PC-Hersteller, der eine ordentliche Portion Gaming-Power in einem System unter 1000 Euro untergebracht hat. Das aktuelle G15 baut auf dieser Erfahrung auf. Es beginnt bei 800 Euro mit Generation i5-13450HX, einer RTX 3050 GPU und 8 GB RAM. Wir empfehlen, auf das 1000-Euro-Modell mit 16 GB RAM, einer 512-GB-SSD und einem 165-Hz-1080p-Bildschirm mit NVIDIAs G-SYNC-Technologie aufzustocken.

Das Acer Nitro 5 ist eine weitere großartige Option, auch wenn wir noch nicht gesehen haben, dass es mit Intels 13th-Gen-Chips ausgestattet ist. Dennoch ist das Modell der 12. Generation nicht zu verachten. Es ist mit 16 GB RAM, NVIDIAs RTX 3050 und 512 GB Speicher ausgestattet. Es wird normalerweise für 1000 Euro verkauft und ist durchaus empfehlenswert.

Genau wie Dell hat Acer viel Erfahrung im Bau von Gaming-Laptops, sodass dieses Gerät wahrscheinlich jahrelanges, extremes Spielen überstehen wird. Die mehrfarbige, hintergrundbeleuchtete Tastatur des Nitro 5 und die roten Akzente auf der Rückseite vermitteln einen stärkeren Gamer-Eindruck als das G15. Acers Nitro 16 könnte ebenfalls eine Überlegung wert sein, wenn es unter 1000 Euro fällt, da es über neuere CPUs und GPUs verfügt und genügende Funktionalität gewährleistet.

Das HP Victus 15 ist das ideale Gaming-Notebook für jeden, der mit seinem Weg in der iGaming-Branche anfängt. Sein komplett schwarzes Design ist wunderbar unaufdringlich, und sein randloser Bildschirm ist für ein so günstiges System beeindruckend. Es hat auch genug Leistung, um die heutigen Spiele zu bewältigen, einschließlich einer AMD Ryzen 7-CPU, NVIDIAs RTX 3050 Ti-Grafik, 16 GB RAM und eines 144 Hz 1080p-Displays. Und das Beste von allem ist, dass es fast immer irgendwo im Angebot ist, sodass beim Erwerb keine Probleme entstehen.