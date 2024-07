In dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen Michi, Markus, Ari, Sebastian und Adnan über das Halo-Franchise. Dabei gehen sie auf die Videospiele und die TV-Serie ein, die am Morgen nach der Aufzeichnung von Paramout abgesetzt wurde! Ein Halo Podcast mit Folgen also, deshalb war es uns so wichtig, dass diese Aufzeichnung so schnell wie möglich online ging.

Im Podcast spricht Sebastian über die Geschichte des Master Chiefs. Und ihr erfährt, warum Markus im „Wachkoma“ ist, wenn er Halo spielt. Oder die TV-Serie ansieht. Immerhin handelt es sich um ein „altes“ Franchise, dass 2001 erstmals das Licht der Welt erblickte, als Combat Evolved für die erste Xbox-Konsole erschien. Seitdem ist viel passiert, sogar der Entwickler wurde gewechselt. Dabei gab es ein Spiel, dass so ziemlich alle gefesselt hat, worin der Master Chief eigentlich keine große Rolle hatte.

