Call of Duty: Mögliches Crossover mit Halo gecancelt

Ein Händler hat verraten, dass es Anfang des Jahres fast zu einer Kooperation zwischen Activision und dem Halo-Franchise gekommen wäre, die jedoch letztlich abgesagt wurde. Im Laufe der Jahre hat Call of Duty viele Kooperationen erlebt, aber diese hätte das Halo-Universum in den Shooter integriert. Die beiden Reihen haben sich parallel entwickelt und waren besonders in der siebten Konsolengeneration sehr erfolgreich. Modern Warfare (2019) war das erste Spiel, das Crossover-Kosmetik wie den Skin Crawler aus The Texas Chainsaw Massacre und Billy the Puppet Operator Skins aus Saw einführte. Im Gegensatz zu Call of Duty hat Halo keine kosmetischen Optionen aus anderen geistigen Eigentumsrechten integriert und konzentriert sich hauptsächlich auf die Anpassung der Spartan-Rüstung.

Eine bekannte Quelle für Call-of-Duty-Leaks meinte, dass Halo-Kosmetik in Modern Warfare 3 hätte eingeführt werden können. Der Distributor Charlie Intel hat kürzlich getwittert, dass eine Kooperation zwischen Halo und Call of Duty: Modern Warfare 3 in diesem Jahr beinahe zustande gekommen wäre. Die genauen Gründe für die Absage sind nicht bekannt. Bereits Anfang des Jahres gab es Gerüchte über eine Zusammenarbeit, die sich jedoch nicht konkretisierten. Aufgrund von Charlie Intels Beitrag scheinen diese Gerüchte nun glaubwürdig. Da Microsoft den Publisher Activision übernommen hat, besteht weiterhin die Möglichkeit eines Crossovers zwischen den beiden Franchises.

Keine Zusammenarbeit zwischen Halo und Call of Duty