Enttäuschung für Fallout-Fans: Remasters & neue Spiele kommen nicht so bald

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Jahre des Wartens, unzählige Reddit-Threads, Memes und Debatten – und dann das: Fallout-Fans bekommen gerade eine kalte Dusche. Was viele gehofft hatten – ein überraschender Shadow-Drop von Fallout 3 oder New Vegas Remasters – scheint so gut wie vom Tisch zu sein, zumindest für den Moment.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Seit Fallout 4 vor über einem Jahrzehnt und Fallout 76 vor acht Jahren gab es keine „richtigen“ neuen Hauptspiele der Kult-Reihe mehr. Das nagt an der Community-Seele, und jede kleine Andeutung auf Remasters oder neue Projekte entfacht sofort die Hoffnung auf Reddit, ResetEra und X.

Genau so ein Funke war vor kurzem im Netz zu sehen: Eine Serie von Indizien, angeblich aktuelle Steam-Aktualisierungen, Gerüchte über baldiges Shadow-Dropping von Fallout 3 und Fallout: New Vegas Remasters. Doch jetzt kommt die Bestätigung aus Insider-Kreisen:

Laut dem bekannten Branchen-Insider Jez Corden sind diese Remasters nicht so nah, wie viele gedacht haben – weder ein Fallout 3 Remaster, noch ein Fallout: New Vegas Remaster stehen unmittelbar bevor. In der Community-Sprache heißt das: keine Überraschungs-Ankündigung, kein Release in Kürze.

Und noch ein Detail, das den Schmerz vertieft: Die Projekte sollen nicht einmal gemeinsam veröffentlicht werden, sondern eher nacheinander, falls sie überhaupt planmäßig erscheinen.

Warum das Ganze überhaupt Thema ist

Fallout erlebt gerade ein Revival-Interesse – nicht nur wegen der Spiele selbst, sondern auch der Amazon-Prime-Serie, deren zweite Staffel sogar New Vegas als Schauplatz nutzt. Das hätte eigentlich der perfekte Moment für entsprechende Remasters sein können.

Kurz gesagt: Du musst Geduld mitbringen.

Es gibt immer noch keine offizielle Ankündigung von Bethesda oder Microsoft über bald erscheinende Remasters oder neue Fallout-Titel. Insider-Infos deuten zwar auf Projekte hin, aber kein offizieller Release-Zeitplan ist bestätigt.

