Ubisoft hat Pläne für Gamescom 2022 – Es kommt doch jemand!

Ubisoft hat Pläne zur Teilnahme an der Gamescom 2022 bestätigt. Das Unternehmen twitterte: „Wir sehen uns auf der @gamescom! 24. bis 28. August, bleibt dran für weitere Neuigkeiten…“

Die Organisatoren der Gamescom haben behauptet, dass über 250 Unternehmen an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen werden, aber zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels haben nur eine Handvoll anderer großer Verlage, darunter Bandai Namco, THQ Nordic und Koch Media, öffentlich Pläne zur Teilnahme bestätigt.

Sony Interactive Entertainment, Nintendo, Activision Blizzard und Take-Two gehören zu den großen Publishern, die erklärt haben, dass sie nicht an der Messe teilnehmen werden.

Viele Publisher haben seit der Covid-19-Pandemie einfach aufgehört, Spieledemos vor der Veröffentlichung zu planen, wie sie beispielsweise auf Veranstaltungen wie der Gamescom zum Einsatz kommen und daher bei einer großen öffentlichen Veranstaltung wenig zu zeigen hätten.

Die Gamescom 2022 findet vom 24. bis 28. August statt und wird als hybride Veranstaltung vor Ort in Köln und gleichzeitig online stattfinden. Ubisoft sagte Anfang dieses Monats, dass es im Juni keine große Produktpräsentation geben werde.

— Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022