Ubisoft kündigt „Avatar Frontiers of Pandora“ für 2022 an

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint 2022. - (C) 20th Century Fox, Ubsioft

Als Höhepunkt der heutigen digitalen Ubisoft Forward-Show kündigte Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora an, das auf dem Film-Franchise von James Cameron basiert. Neben der Ankündigung gibt es einen filmischen Trailer, der einige der Umgebungen und Charaktere zeigt.

Avatar Frontiers of Pandora ist ein First-Person-Action-Adventure und wird von Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt.

Das Spiel wurde mit der neuesten Version der Snowdrop-Engine gemacht und exklusiv für die neue Generation von Konsolen (PS5, Xbox Series X/S) und PC entwickelt und erweckt die verführerische Welt von Pandora mit all ihrer Schönheit und Gefahr in einem immersiven, offenen Welterlebnis zum Leben.

Spiele in dieser neuen, eigenständigen Geschichte als Na’vi und begib dich auf eine Reise über die Westgrenze, einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora. Erkunde eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und dränge die gewaltigen RDA-Kräfte zurück, die sie bedrohen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ubisoft arbeitet seit 4 Jahren an Avatar Frontiers of Pandora

Was bekommen wir im ersten Trailer zu sehen? Man sieht die Ureinwohner aus dem Film Avatar, die Na’vi. Und eine üppige Flora und Fauna, also jede Menge bekannte und neue Tiere von Pandora.

Über die Handlung ist bis jetzt noch nichts bekannt, allerdings zeigt der erste veröffentlichte Trailer einen Konflikt zwischen den Ureinwohnern und der Menschen. Es gibt zum Ende des Trailers einige Szenen, in denen Helikopter und Schusswaffen zu sehen sind. Auch die bekannten Mechs aus dem Film werden angeteasert.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint 2022 für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PC, Stadia und Amazon Luna. Derzeit befindet sich Avatar 2 in Produktion und startet am 14 Dezember 2022 in den Kinos.