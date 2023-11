Avatar: Frontiers of Pandora – Darum ist das Spiel in First-Person

Obwohl die Avatar-Reihe das an den Kinokassen erfolgreichste Franchise der Filmgeschichte ist, gibt es neben den beiden Filmen überraschend wenig weitere Inhalte. Neben einzelnen Comics, die teilweise die Geschichte der Filme weitererzählen, kann die Reihe nur auf ein größeres Videospiel zurückblicken, das nunmehr auch schon knapp vierzehn Jahre auf dem Buckel hat. Doch mit Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora soll sich das nun im Dezember ändern.

Avatar: Frontiers of Pandora

Das Spiel versetzt Spieler dabei zum ersten Mal in die virtuelle Welt von Pandora, wo in “Far Cry”-Manier in der First-Person das Land erkundet, feindliche Lager befreit und Ressourcen gesammelt werden müssen. Doch bereits zu Release des ersten Trailers, gab es von Seiten einiger Fans Kritik. So ärgerten sich Manche, dass das Spiel in der Ego-Perspektive stattfindet und so nichts von den schönen Charakteranimationen und Details gesehen werden kann. Warum genau das jedoch wichtig ist, erklärt nun der Game Director von Massive Entertainment, dem Entwicklerstudio von Avatar: Frontiers of Pandora. (via IGN)

“Wir wollen, dass man in die Welt eintaucht und das Gefühl hat, wirklich auf Pandora zu sein […] Das war etwas, worüber wir uns mit Lightstorm [James Camerons Filmstudio, das für die Schaffung der Welt verantwortlich ist] völlig einig waren […] Um Pandora so nah wie möglich zu sein und so tief wie möglich in die Welt einzutauchen, was durch die Ego-Perspektive erreicht wird, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dorthin zu gehen […] Wir wollen, dass man der Natur, die in gewisser Weise die Hauptfigur des Spiels ist, sehr nahe kommt, und das geht am besten in der Ego-Perspektive”

So gehe es den Entwickler vor allem darum, die Welt zu beleuchten. Entwickler- und Filmstudio sind sich einig, dass Pandora der wahre Star der Reihe ist und das bei Avatar: Frontiers of Pandora auch nicht anders sein sollte. Spieler sollen das Gefühl haben, in der Welt zu leben und dies ginge am besten mit der First Person.

Ob ihr Plan aufgegangen ist, können Spieler am 7. Dezember 2023 herausfinden, wenn Avatar: Frontiers of Pandora für PC, Xbox Series und Playstation 5 erscheint.