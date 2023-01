“Avatar 2: The Way Of Water” jetzt in der selben Liga wie “Titanic”

James Cameron hat einen soliden 50%-Anteil an jenen Filmen, die über 2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen umgesetzt haben.

(L-R): Neytiri (Zoe Saldana) and Jake Sully (Sam Worthington) in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Die Frage ob Avatar: The Way Of Water ein Kinoerfolg ist, kann jetzt getrost mit “ja” beantwortet werden, abgesehen davon was er gekostet hat. Der zweite Avatar ist der sechste Film in der Menschheitsgeschichte, der weltweit mehr als 2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingenommen hat.

Die Fortsetzung von Avatar (Aufbruch nach Pandora) setzte diesen Kino-Meilenstein sechs Wochen nach Veröffentlichung. In diese “exklusive Liste” schaffte es bisher nur Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Star Wars: The Force Awakens, Titanic und Avatar. James Cameron war also für die Hälfte der Filme zuständig, die auf dieser Liste stehen.

WERBUNG

Avatar: The Way of Water – Kinoerfolg

Ein interessantes Detail zu der Hit-Liste der 2-Milliarden-Dollar-Kinofilme: Zoe Saldaña, die in den Avatar-Filmen Netiri spielt, hat übrigens an vier der sechs Filmen mitgewirkt. Immerhin spielt sie bei den Avengers-Filmen ihre Rolle als Gamora. Damit haben ihre Filme mehr als 13 Milliarde US-Dollar eingespielt. Ihr Durchbruch gelang übrigens nicht nur mit der virtuellen Rolle als Netiri in Avatar, sondern als Nyota Uhura in der neuen Star Trek-Filmreihe, die derzeit auf Eis liegt.

Was kostete die Produktion des Films? Das finanzielle Risiko von Avatar: The Way of Water war hoch. Sehr hoch! Immerhin handelt es sich dabei um einer der teuersten Filmproduktionen, die je gedreht wurden. Vor Veröffentlichung merkte Cameron an, dass der Film der “dritt- oder vierthöchste Film der Geschichte sein müsse, um in der Gewinnzone zu liegen.” Laut Angaben von Variety hat Disney rund 460 Millionen US-Dollar ausgegeben, um die Fortsetzung von Avatar zu produzieren und zu promoten.

Schafft es Avatar 2 auf Platz 1?

Lange Zeit war Titanic der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten mit einem Kino-Einspielergebnis von 2,19 Milliarden US-Dollar. Nur ein Cameron-Film konnte dieses Ergebnis toppen, nämlich der erste Avatar mit 2,9 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen. Auf Platz 2 liegt Avengers: Endgame mit 2,79 Milliarden US-Dollar. Übrigens erreichte Star Wars: The Force Awakens 2,07 Milliarden US-Dollar und Avengers: Infinity War 2,04 Milliarden US-Dollar, der dritte Platz in diesem Ranking ist für Avatar: The Way of Water wohl ein “leichtes Spiel”.

Mehr über Avatar 2 und die Handlung des Films, samt deren Hintergründe, haben wir in einer DailyGame-Podcast-Folge zusammengefasst. Diese wird am 5. Februar veröffentlicht, dass wirklich alle sich darauf vorbereiten können und vielleicht noch das Kino aufsuchen.

Avatar: The Way of Water ist jetzt im Kino. Ein Start auf Disney+ ist noch nicht abzusehen.