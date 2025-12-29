Avatar-Effekt trifft Gaming: Dieses Spiel „explodiert“ plötzlich auf Steam

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal braucht es nur einen Moment, damit ein Videospiel plötzlich wieder im Rampenlicht steht. Genau das passiert gerade bei Avatar: Frontiers of Pandora. Fast zwei Jahre nach Release erlebt der Titel auf Steam einen massiven Spieleranstieg und der Zeitpunkt ist kein Zufall.

Am 28. Dezember 2025 verzeichnete das Spiel laut SteamDB 12.496 gleichzeitige Spielende. Damit wurde der bisherige Rekord von gerade einmal 2.614 Spielern aus dem Januar 2025 nicht nur übertroffen, sondern regelrecht pulverisiert. Für viele Fans kam dieser Sprung überraschend, für andere fühlt er sich logisch an.

Auf Steam führte Avatar: Frontiers of Pandora lange ein eher ruhiges Leben. Trotz bekannter Marke blieben die Spielerzahlen nach dem Launch überschaubar. Der bisherige Höchstwert hielt fast ein ganzes Jahr. Bis jetzt. Innerhalb weniger Tage vervierfachte sich das Interesse, ohne klassischen Relaunch oder großes Marketing-Feuerwerk. Vielleicht fühlt sich der Titel jetzt erst „perfekt“ an, um einzusteigen.

Filmstart und Expansion zünden gemeinsam

Der starke Anstieg fällt zeitlich fast perfekt mit zwei Ereignissen zusammen. Zum einen kam am 19. Dezember 2025 die große Story-Erweiterung From the Ashes. Zum anderen startete kurz darauf der neue Kinofilm Avatar: Fire and Ash weltweit in den Kinos.

Die Erweiterung bringt nicht nur neue Story-Inhalte, sondern auch einen spürbar dunkleren Ton. Mit dem Ash People-Clan, der neuen Region Great Plains und zusätzlichen Gameplay-Optionen wie New Game Plus und einem Third-Person-Modus fühlt sich das Spiel für viele plötzlich deutlich runder an. Als Spieler übernimmst du in Frontiers of Pandora die Rolle von So’lek, eine Perspektive, die die Welt von Pandora anders erzählt als zuvor.

Interessant ist vor allem, dass sich der Effekt besonders stark auf Steam zeigt. Das spricht dafür, dass viele PC-Spieler dem Titel bisher bewusst ausgewichen sind. Vielleicht aus Zeitmangel, vielleicht wegen des Umfangs oder gemischter Erwartungen. Der Filmstart scheint diese Hürde jetzt gesenkt zu haben. Auch Entwickler Massive Entertainment profitiert davon, dass Spiel und Film thematisch enger verzahnt sind als noch beim ursprünglichen Release.

Ein seltener Moment in der Gaming-Welt?

Normalerweise erreichen Videospiele ihre höchsten Spielerzahlen kurz nach dem Launch. Was hier passiert, ist das Gegenteil: ein später, aber umso deutlicherer Aufschwung. Kein neues Grundspiel, kein Free-to-Play-Wechsel, sondern ein reiner Cross-Media-Effekt. Viele Fans diskutieren bereits, ob Ubisoft diesen Moment weiter nutzen kann. Neue Inhalte, weitere Updates oder sogar ein kostenloses Wochenende könnten den Schwung verlängern. Sicher ist nur: Avatar Frontiers of Pandora ist plötzlich wieder Gesprächsthema. Lieber spät als nie. Oder? Bei Rainbow Six Siege war es damals auch kein fulminanter Start, aber der Titel konnte ein wichtiger Live-Service-Titel werden.

Der Erfolg zeigt, wie stark Filme und Spiele sich gegenseitig pushen können, wenn Timing und Inhalt passen. Avatar Frontiers of Pandora war nie wirklich weg, aber jetzt ist es wieder da. 12.000 Spielerinnen und Spieler sind noch kein „Highlight auf Steam“, wenn man es mit Titeln wie Counter-Strike 2 mit einen Spieler-Peak in 24 Stunden mit 1,49 Millionen vergleicht, aber immerhin ein Achtungserfolg. Zu Release Ende 2023 meinte Lukas im Review, dass es „stellenweise altbacken und bekannt“ war. „Zweckdienlich, aber kaum originell.“ Vielleicht mit dem neuesten Update lohnt es sich wieder in die virtuelle Spiele-Welt von Pandora einzutauchen.

