Rückkehr nach Pandora

Avatar: Fire and Ash – Kult-Regisseur James Cameron enthüllt epischen Trailer

"Avatar 3 Fire and Ash" startet am 17. Dezember 2025. Neuer Trailer zeigt Pandora mit neuen Clans, Kreaturen und atemberaubenden Bildern.

Artikel von Markus +

Disney hat einen weiteren Trailer zu Avatar: Fire and Ash veröffentlicht – und die Bilder sind spektakulär. Regisseur James Cameron entführt dich ab dem 17. Dezember 2025 wieder nach Pandora, wenn der dritte Teil der Erfolgsreihe weltweit in den Kinos startet.

Gezeigt wird ein neuer Blick auf die Clans der Na’vi, gigantische Kreaturen und faszinierende Landschaften. Avatar 3 wird in allen Premium-Formaten erlebbar sein: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, 4DX und ScreenX.

Ein episches Abenteuer für die Sully-Familie

In „Fire and Ash“ stehen Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre Familie abermals im Mittelpunkt. Gemeinsam müssen sie sich neuen Bedrohungen auf Pandora stellen. Das Drehbuch stammt von James Cameron, Rick Jaffa und Amanda Silver, die bereits bei The Way of Water für emotionale Tiefe gesorgt haben.

Zum Cast gehören unter anderem Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin und viele weitere bekannte Gesichter.

  • Start: 17. Dezember 2025 weltweit
  • Formate: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, 4DX, ScreenX
  • Hauptfiguren: Jake Sully, Neytiri und ihre Kinder
  • Neue Clans und Kreaturen auf Pandora

Avatar 2 kommt zurück ins Kino

Zur Einstimmung bringt Disney auch Avatar: The Way of Water zurück ins Kino, allerdings nur für kurze Zeit. Vom 02. bis 05. Oktober 2025 läuft der Oscar-prämierte Blockbuster erneut in 3D weltweit auf den großen Leinwänden. Mit über 2,3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis ist er einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

