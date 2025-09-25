Avatar: Fire and Ash – Kult-Regisseur James Cameron enthüllt epischen Trailer

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Disney hat einen weiteren Trailer zu Avatar: Fire and Ash veröffentlicht – und die Bilder sind spektakulär. Regisseur James Cameron entführt dich ab dem 17. Dezember 2025 wieder nach Pandora, wenn der dritte Teil der Erfolgsreihe weltweit in den Kinos startet.

Gezeigt wird ein neuer Blick auf die Clans der Na’vi, gigantische Kreaturen und faszinierende Landschaften. Avatar 3 wird in allen Premium-Formaten erlebbar sein: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, 4DX und ScreenX.

Ein episches Abenteuer für die Sully-Familie

In „Fire and Ash“ stehen Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre Familie abermals im Mittelpunkt. Gemeinsam müssen sie sich neuen Bedrohungen auf Pandora stellen. Das Drehbuch stammt von James Cameron, Rick Jaffa und Amanda Silver, die bereits bei The Way of Water für emotionale Tiefe gesorgt haben.

Zum Cast gehören unter anderem Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin und viele weitere bekannte Gesichter.

Start: 17. Dezember 2025 weltweit

Formate: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, 4DX, ScreenX

Hauptfiguren: Jake Sully, Neytiri und ihre Kinder

Neue Clans und Kreaturen auf Pandora

Avatar 2 kommt zurück ins Kino

Zur Einstimmung bringt Disney auch Avatar: The Way of Water zurück ins Kino, allerdings nur für kurze Zeit. Vom 02. bis 05. Oktober 2025 läuft der Oscar-prämierte Blockbuster erneut in 3D weltweit auf den großen Leinwänden. Mit über 2,3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis ist er einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

