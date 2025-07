Erste spektakuläre Einblicke: AVATAR 3: FIRE AND ASH zeigt ersten Trailer

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wie lange hast du schon auf Neuigkeiten aus Pandora gewartet? Jetzt ist es soweit: AVATAR: FIRE AND ASH zeigt sich im allerersten Trailer und liefert beeindruckende Eindrücke aus James Camerons drittem Teil der weltweit erfolgreichen Filmreihe. Neben atemberaubenden Landschaften gibt es erstmals neue Clans und Kreaturen zu sehen, die das Universum von „Avatar“ erweitern.

In Österreich startet der Blockbuster am 17. Dezember 2025 in den Kinos. Passend zum Hype feierte der Trailer bereits vergangenes Wochenende sein Debüt auf der großen Leinwand – im Vorprogramm von The Fantastic Four: First Steps.

Zurück nach Pandora mit der Sully-Familie

Die Geschichte knüpft direkt an die Ereignisse der Vorgänger an: Ex-Marine Jake Sully (Sam Worthington) ist nun Anführer der Na’vi, während Neytiri (Zoe Saldaña) an seiner Seite kämpft. Gemeinsam mit ihrer Familie erleben sie ein neues, immersives Abenteuer auf Pandora, das optisch noch spektakulärer wirken soll als die bisherigen Teile.

James Cameron inszenierte den Film nach einem Drehbuch von Rick Jaffa und Amanda Silver, basierend auf einer Story, an der auch Josh Friedman und Shane Salerno mitarbeiteten. Neben den bekannten Gesichtern wie Sigourney Weaver und Stephen Lang sind auch Oona Chaplin, Cliff Curtis und Kate Winslet mit dabei.

Epische Bilder und neue Kreaturen

Disney hat nicht nur den Trailer, sondern auch eine Reihe von exklusiven Filmbildern veröffentlicht. Diese geben erste Einblicke in die neuen Clans, die auf Pandora vorgestellt werden, und die beeindruckenden Kreaturen, die Fans bisher noch nicht zu sehen bekamen. Die visuellen Effekte und das World-Building scheinen einmal mehr die Messlatte im Kino zu verschieben.

YouTube-Video

YouTube-Video

AVATAR: FIRE AND ASH wird der dritte Film der Saga und soll laut Cameron wichtige Weichen für die kommenden beiden Teile stellen. Mit dem Kinostart in der Vorweihnachtszeit 2025 könnte der Blockbuster erneut für volle Säle sorgen und an den gigantischen Erfolg der Vorgänger anknüpfen.