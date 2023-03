Avatar: The Way of Water startet diesen Monat auf digitalen Plattformen (US)

Avatar: The Way of Water wird ab dem 28. März in mehreren großen digitalen Stores - darunter Prime Video und Apple TV - erhältlich sein.

Jake Sully in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. ©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Avatar: The Way of Water war die letzten Monate ein Kinoerfolg und ein digitaler Release folgt sehr bald. Bereits am 28. März 2023 wird der Sci-Fi-Blockbuster auf digitalen Stores wie Prime Video oder Apple TV verfübgar sein. Wie Variety berichtet wird die digitale Veröffentlichung des Films in 4K Ultra HD-Qualität mit Dolby Atmos-Audio verfügbar sein. Neben dem Kinofilm gibt es noch Bonus-Material von mehr als 3 Stunden. Also wird es auch nach dem Abspann für Interessierte ausreichend zu sehen geben. WERBUNG Welches Bonus-Material wird es zu Avatar: The Way of Water geben? Die digitale Veröffentlichung bringt neben dem Spielfilm mehr als drei Stunden Bonusinhalte, die die Welt von Pandora und den einzigartigen Produktionsprozess des Films erkunden. Dabei zählen Einblicke in die Performance-Capture-Technologie, die Na’vi-Kultur, die Unterwasserökosysteme von Pandora, die Feinheiten des Sounddesigns, das Wētā FX-Team für visuelle Effekte, wiederkehrende Darsteller und neue Charaktere. Oben drauf gibt es ein Featurette, das sich auf Spider (Jack Champion) konzentriert, ein menschlicher Junge, der zu den Na’vi gehören möchte. Je nach digitalen Store kann das Angebot abweichen. Nach Kinoerfolg – Avatar: The Way of Water als digitaler Release Der digitale Release des Films folgt etwas mehr als drei Monate, nachdem der Streifen in die Kinos kam. Das Sci-Fi-Epos sorgte ordentlich für Furore, nachdem es an den weltweiten Kinokassen bereits nach zwei Wochen 1 Milliarde US-Dollar einspielte und später sogar Titanic übertraf, um der Film mit den dritthöchsten Einnahmen aller Zeiten zu werden. Eine Fortsetzung zu Avatar 2 ist bereits in Arbeit und größtenteils abgedreht. Die nächste Live-Action aus Pandora soll 2024 in die Kinos kommen. Derzeit hat “Avatar 3” noch keinen Namen. Weitere zwei Filme sind nach der Trilogie bereits in Planung. Ab wann Avatar: The Way of Water zu Disney+ hinzugefügt wird ist derzeit noch unklar.