Avatar: The Way of Water – Fortsetzungen noch nicht sicher

Avatar: The Way of Water ist die erste von vier geplanten Fortsetzungen. Doch kommen diese überhaupt zustande?

Tuk in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Avatar: The Way of Water ist nach dreizehn Jahren tatsächlich endlich in den Kinos. Und das Warten hat sich mehr als gelohnt. Kaum ein anderer Blockbuster schafft es so gekonnt die Zuschauer in die immersive Unterwasserwelt eines fernen Alienplanetens eintauchen zu lassen. Dabei aber gleichzeitig auch überwältigende Action, aber auch eine emotionale Geschichte vom Zusammenhalt der Familie, Kolonialismus und der Verbundenheit von Mensc.. äh Na’vi und Natur zu liefern.

Avatar: The Way of Water als Mittelteil einer Trilogie?

Wer nach dem relativ offenen Ende des Film hingegen schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung (oder die ,,Disney+”-Veröffentlichung) wartet, der muss aber vorsichtig sein: Noch steht nicht fest, in welchem Ausmaß die Geschichte zu Ende erzählt werden soll. Sprich, wie viele Fortsetzungen, von den geplanten vier, es tatsächlich auch auf die Leinwand schaffen. Bereits im Vorfeld hat Regisseur James Cameron eingeräumt, dass er nicht vorhat das Franchise fortzusetzen, wenn er sieht, dass die Zuschauer nicht auch ins Kino kommen. Wenn Avatar: The Way of Water nicht den nötigen finanziellen Erfolg erzielt, dann könnte laut Cameron die Geschichte mit dem dritten Teil zu Ende gehen. Immerhin hätte Cameron die ersten beiden Nachfolger am Stück gedreht.

,,Der Markt könnte uns vermitteln, dass wir in drei Monaten fertig, oder halbfertig, sind. Soll heißen: Okay, lass uns die Geschichte mit Teil drei beenden und nicht endlos weitermachen, wenn es einfach nicht profitabel ist. Wir befinden uns heute in einer anderen Welt als damals, als ich das Zeug geschrieben habe. Es war der Doppelschlag – Die Pandemie und Streaming. Oder aber, andererseits, vielleicht erinnern wir die Leute daran, um was es beim Kino wirklich geht. Dieser Film macht das auf jeden Fall. Die Frage ist nur: Wie viele Menschen interessiert das noch?”

Auch zirka die Hälfte von Teil vier wäre schon im Kasten. Ob wir das hingegen jemals zu sehen bekommen, hängt ganz vom finanziellen Erfolg des Films ab. Denn immerhin sind dreizehn Jahre seit der Veröffentlichung des ersten Teils vergangen. Und auch wenn Aufbruch nach Pandora sagenhafte 2,9 Milliarden Dollar einspielte, müsse die Fortsetzung laut Cameron der zweit- oder dritterfolgreichste Film aller Zeiten (!) werden, um Profit zu machen. Dass dies schwierig werden könnte, zeigen auch die Einnahme des Startwochenende. Bei angepeilten 600 Millionen, schaffte es der Film bisher “nur” auf knapp 440 Millionen Dollar und blieb so hinter den Erwartungen zurück. Was dem Film hingegen zugute kommt, ist der hohe Wiedersehwert und die Weihnachtszeit, bei der viele Familien mit ihren Kindern in die Kinos kommen.

Zusätzlich steht Avatar: The Way of Water derzeit als Blockbuster nahezu alleine da. Erst im Februar kommt mit Antman: Quantumania der neuste Marvel-Streich in die Kinos, der für Konkurrenz sorgen könnte. Die Pandora-Fortsetzung dürfte in den kommende Wochen und Monaten noch mit einem starken Zuwachs rechnen. Doch ob das auch reicht, um die Reihe fortzusetzen, muss sich erst zeigen.