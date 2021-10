Book of Boba – Startdatum und erstes Poster enthüllt

Das Buch von Boba Fett - © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Die Mandalorian-Spinoff-Serie Book of Boba hat endlich einen Starttermin von Disney spendiert bekommen. ,,Star Wars”-Fans können sich ab dem 29. Dezember auf neue Abenteuer mit dem gealterten Kopfgeldjäger freuen. Denn dann startet die Serie exklusiv auf Disney+.

Was erwartet uns in Book of Boba?

Die Serie, die bisher nur in der Post-Credit-Scene von The Mandalorian Staffel 2 angekündigt war, ist somit etwas konkreter geworden. Obwohl über die Handlung der Serie bisher noch wenig bis gar nichts bekannt ist. Neben eines Starttermins, gab es zusätzlich zu Ankündigung noch das erste Poster der Serie. Jenes zeigt den namensgebenden Boba Fett (Temuera Morrison) genau am selben Ort, wo wir ihn zuletzt gesehen haben.

So sitzt der grüngelbe Kopfgeldjäger auf dem Thron in Jabbas Palast, den er sich am Ende der letzten Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian erkämpft hat. Nachdem er Bib Fortuna, die frühere rechte Hand von Jabba höchstselbst, getötet hatte, ist er nun wohl der neue Herr Tatooines Unterwelt. Zusammen mit seiner Partnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) wird sich der Kopfgeldjäger jetzt vermutlich auf dem sandigen Planeten beweisen müssen.

Während über Book of Boba noch nicht viel bekannt ist, haben wir jedoch bereits einige Informationen zur Handlung von Mandalorian Staffel 3 zusammengetragen. Neben der neuen Serie, gibt es für ,,Star Wars”-Fans allerdings noch mehr in der Zukunft. So hält sich bereits seit längerer Zeit das Gerücht, dass momentan bei Disney auch ein Mandalorian-Game in Entwicklung ist.

Während das allerdings bisher nur ein Gerücht ist, hat sich vor Kurzem ein anderes bewahrheitet. So wurde unlängst ein Remake zum beliebten ,,Star Wars”-RPG Knight of the Old Republic offiziell angekündigt. Das in der Welt von The Mandalorian und Book of Boba jedoch nicht alles rosig ist, hat vor kurzem jedoch erst eine andere Meldung bewiesen. So wurde eine aus den letzten beiden Staffeln beliebte Schauspielerin von Disney gefeuert, weil sie ,,abscheuliche” Aussagen tätigte.

Wenn Book of Boba am 29. Dezember auf Disney+ startet, sollten Fans also nicht auf ein Wiedersehen mit ihr hoffen.