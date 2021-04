The Mandalorian: Spiel soll sich in Entwicklung befinden

Star Wars Mandalorian Staffel 2 ©Lucasfilm/Disney

Eine Videospieladaption der erfolgreichen ,,Star Wars“-Serien ,,The Mandalorian“ soll sich laut neusten Gerüchten von Brancheinsidern in Entwicklung befinden. Dabei vermutlich für die aktuelle Konsolengenerationen, Xbox Series X/S, PS5 und natürlich PC .Hier enden die Informationen auch. Denn außer einer unbestätigte Aussage eines Industriespezialisten, gibt es so gut wie keine Anhaltspunkte für eine Bestätigung der Entwicklung.

Wir „wissen“ lediglich, dass ein Spiel der ,,Disney+“-Serie in Arbeit ist und dabei ein größeres Studio dahintersteckt. Die Meldung kommt dabei vom Insider und Leaker Nick „Shpeshal Ed“ Baker, der die Nachrichten auf Twitter teilte. Der verkündete über die soziale Plattform mit, dass er von einem geheimen Spiel wisse, von dem er jedoch nicht mehr verraten darf. Doch für ihn gibt es noch andere Anhaltspunkte, die ihm als Bestätigung dienen.

Kündigt Phil Spencer Mandalorian: The Game an?

Laut dem Leaker soll sich nämlich in dem jüngsten Interview mit Xbox-Chef Phil Spencer auf einem Regal im Hintergrund eine Funko-Pop-Figur von The Mandalorian befinden. Bereits in der Vergangenheit waren Regale ein versteckte Ort, um Videospiele und Hardware anzukündigen. Phil Spencer selbst hätte bereits Monate bevor Microsoft die Xbox Series X angekündigt hat, eine Verweis darauf in seinem Regal stehen gehabt. Auch Bethesda-Chef Todd Howard hatte eine Goldfigur aus Indiana Jones im Regal stehen gehabt, bevor Bethesda ankündigte, dass sie an einem Spiel des Franchise arbeiten.

So abwegig erscheint die Regal-Theorie also gar nicht. Das Problem ist nur, dass es sich bei der Figur gar nicht um eine ,,Star Wars“-Figur handelte, wie der Leaker im Nachhinein feststellen musste. In einem weiteren Tweet entschuldigte er sich dafür. Dennoch beharrte er darauf, dass sehr wohl ein Spiel zur Serie in Entwicklung sei.

Vielmehr entschuldigte er sich bei der Quelle, von der er die Information erhalten hat. So hätte seine voreilige Verkündung unter Umständen zu Problemen geführt. Ob an dem Gerücht allerdings tatsächlich etwas dran ist, muss abgewartet werden. Meldungen über ei vermeintlichen ,,The Mandalorian“-Spiel halten sich allerdings wacker. Dass also tatsächlich so ein Spiel in Entwicklung ist, ist nicht ausgeschlossen.

Das Spiel zur Serie wäre nicht das einzige ,,Star Wars“-Spiel, das sich momentan in Entwicklung befindet. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass momentan an einem Remake von ,,Star Wars: Knights of the Old Republic“ gearbeitet wird. Dass Gerüchte aber in jede Richtung gehen könnte, zeigte ein anderes Beispiel. So stellte sich vor einigen Tage heraus, dass sich die Gerüchte rund um eine Star Wars: Battlefront 3 leider als falsch erwiesen haben.