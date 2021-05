Star Wars-Day: Das kommt am 4. Mai 2021 – Darth Vader wäre stolz!

Darth Vader in Rogue One: A Star Wars Story - 2016 © Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Weltweit gibt es Millionen von Fans der Weltraum-Saga. Star Wars bekam die letzten Jahre einiges an Content spendiert, seitdem es unter der Disney-Flagge läuft. Eine neue Trilogie, eigenständige Star Wars Story-Filme und Disney+ Serien wie The Mandalorian. Was passiert am 4. Mai 2021, zum Star Wars-Day?

Freundschaft, schier riesige Herausforderungen, epische Weltraum-Schlachten und jede Menge Jedi-Kult, all das ist Star Wars seit vielen Jahrzehnten. Was 1977 begann ist zu einem gigantischen Universum angewachsen, mit vielen Geschichten, Merchandising, Vergnügungspark und mehr. Kein Wunder also, dass der „May the Fourth“ der offizielle Feiertag der Star Wars-Fans ist.

Disney+ Highlight: „The Bad Batch“

Star Wars: The Bad Batch wird als animierte Originalserie ab Dienstag, den 4. Mai exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. Den Auftakt macht ein 70-Minuten-Special. Ab freitags gibt es dann immer eine neue Episode, beginnend mit dem 7. Mai. Absolut ein Highlight auf Disney+ im Mai 2021.

In The Bad Batch folgt man einer Elitetruppe von Klonen, die sich in einer Galaxie, die sich schnell verändert, zurecht finden müssen.

„May the force be with you”

Dieser Satz gilt seit 1977 als Kult, als die Saga mit Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und Co begonnen hat. Der 4. Mai wurde wegen des Wortspiels der inoffizielle Fan-Feiertag in den USA, nun auch weltweit.

Auch dieses Jahr werden wieder viele neue Produkte vorgestellt, wie die LEGO-Helme für Darth Vader und Scout-Trooper. Auch Hasbro wird ein lizenziertes Produkt herausbringen: Einen elektronischen Helm des Mandalorianer aus der kultigen Disney+ Serie (Für 169 Euro bei Amazon.de). Die dritte Staffel benötigt noch einiges an Zeit, so kann man sie überbrücken!

Auf shopDisney.de wird es ab dem 4. Mai 2021 um 9 Uhr den neuen Sammelschlüssel zu Star Wars geben. Sammler sollten sich also bereithalten!