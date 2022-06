Fortnite-Spieler können das legendäre Darth Vader-Lichtschwert holen

Holt euch das legendäre Lichtschwert von Darth Vader in Fortnite. - (C) Epic Games

Fortnite Kapitel 3 Season 3 startete Anfang dieses Monats und brachte Indiana Jones- und Darth Vader-Skins ins Spiel. Das Duell Obi-Wan Kenobi gegen Darth Vader kann also jetzt auch am Battle Royale-Schlachtfeld von Fortnite ausgetragen werden. Leider gibt es derzeit keine Lichtschwerter zu finden, aber man kann trotzdem eines erhalten. Um an ein Lichtschwert in Fortnite zu kommen muss man Darth Vader selbst besiegen.

Der 21.10-Patch ist live und brachte eine NPC-Version von Darth Vader, der in jeder einzelnen Fortnite-Runde mit Sturmtruppen im Schlepptau irgendwo erscheint. Man kann aber nicht einfach zu ihm hingehen und nett nach dem roten Lichtschwert fragen. Vader ist kein typischer NPC, der eine Quest verschreibt. Stattdessen wird er versuchen dich zu jagen.

Was passiert wenn man den Darth Vader-NPC in Fortnite besiegt?

Ganz einfach: Man hat Zugang zum einzigen Lichtschwert auf der ganzen Fortnite-Map. Dieses Lichtschwert ist sogar noch besser als die gleichnamigen Waffen, die Wochen zuvor in das Spiel eingeführt wurden. Nicht nur, dass man der einzige Spieler ist, der eines besitzt, sondern auch, weil man es werfen kann.

Dazu passend hat Epic Games einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der sehr stark an eine Rogue One-Szene erinnert. Legendär!

Das mächtigste Lichtschwert aller Zeiten in Fortnite

Wer es nicht schafft, Darth Vader zu besiegen, dem winkt trotzdem ansprechende Beute. Der E-11 Blaster ist ebenfalls wieder zurück und kann von den imperialen Sturmtruppen erobert werden, wenn sie eliminiert werden. Man findet sogar imperiale Truhen auf der Map, die dort erscheinen, wo auch der Star Wars-Bösewicht zu finden ist.

Das Lichtschwert des Darth Vader-NPC lässt sich genauso bedienen wie die anderen Lichtschwerter, die es bisher in Fortnite gegeben hat – inklusive Blocken. Die Besonderheit diesmal: Mit der Schuss-Taste könnt ihr Schaden aus großer Entfernung verursachen.

Wo findet man Darth Vader auf der Fortnite-Map?

Darth Vader erscheint zu Beginn jedes Spiels an einem zufälligen Ort auf der Fortnite-Map, aber Spielende können ihn leicht verfolgen, indem man im Battle Bus wartet, bis ein großes Raumschiff “vorbeifährt”. Sobald das passiert ist verfolgt man das Raumschiff, dass nicht auf der Map markiert wird. Von der Ferne erkennt man es aber, da ein blaues Licht von ihm ausgeht.

Doch gleich zu Beginn sollte man sich Darth Vader nicht nähern, um an sein Lichtschwert heranzukommen. Er wird von zwei Sturmtruppen begleitet, die ebenfalls sofort angreifen, sobald sie dich sehen.

Wie besiegt man den Darth Vader-NPC in Fortnite?

Wie alle Bosskämpfe ist es nicht einfach, Darth Vader niederzustrecken. Er hat zwei große Gesundheitsbalken, durch die man erst durch muss, sowie einige Angriffsmuster, einschließlich die Verwendung der Macht, die einem hindert zu fliehen. Seid also darauf vorbereitet, dass es euer Angriff nicht gleich sofort funktionieren wird. Vielleicht macht möchte auch ein anderer oder mehrere Spieler den dunklen Lord besiegen, dass erhöht in dem Fall sogar eure Chancen auf das einzige Lichtschwert in Fortnite.

Ein heißer Tipp sind die Sturmtruppen: Besiegt sie um an den E-11 Blaster mit unendlicher Munition heranzukommen. Dies ist die perfekte Waffe gegen Darth Vader. Zielt auf den Kopf und stellt sicher, dass ihr Deckung habt.

Mehr zu Fortnite

Die Zeit der Crossover ist für Fortnite also lange nicht zu Ende. Erst kürzlich kam der Greifhandschuh von Spider-Man wieder zurück ins Spiel und diese Woche werden Naruto’s Rivalen im Item-Shop angeboten. Das Spiel steht wirklich nie still.

Fortnite ist jetzt für Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar. Eventuell erscheint noch 2022 ein eigener Ego-Shooter Modus in Fortnite. Wie man schneller XP (Erfahrungspunkte) in Fortnite bekommt haben wir euch in einem Guide-Artikel zusammengefasst.