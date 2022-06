Fortnite Kapitel 3 Staffel 3: Legendärer Star Wars-Bösewicht im Anmarsch!

Mit dem Abschluss von “Collision” beginnt Fortnite seine 3. Staffel in Kapitel 3 namens „Vibin“ und zeigt, dass auch Star Wars-Bösewicht Darth Vader mit von der Partie sein wird.

Ohne Umschweife: Fortnite gehört zu einem der beliebtesten Live-Service-Videospiele unserer Zeit. Zweifellos dank der Anzahl an Kooperationen, die seit dem Release des kostenlosen Battle Royale-Ablegers stattgefunden haben. Kein großes Franchise wurde ausgelassen, so auch nicht Star Wars. Alle paar Monate gibt es eine Reihe saisonaler Inhalte, die eine Vielzahl von Dingen parat haben. Mit dem Abschluss von Staffel 2 enthüllte Epic Games was wir von “Vibin” erwarten dürfen.

Direkt nach dem Kollisionsereignis ging Fortnite offline und zeigte nach dem Start einen neuen Ort namens “Reality Falls”, nachdem der “Reality Tree” auf der Battle Royale-Insel aufgeblüht ist. Es gibt jede Menge “Sommervibes” und sogar Achterbahnen, die man jetzt erkunden kann. Der Trailer zeigte aber auch mit welchen neuen Skins wir bald um das “Victory Royal” kämpfen werden: Darth Vader, Indiana Jones und mehr!

Einer der wichtigsten Aspekte im Trailer: Ein Teaser von Darth Vader. Es gab bereits mehrfach Leaks, dass dies passieren wird, aber trotzdem war die Spannung hoch wann es passieren wird. Der Trailer hat sogar einen richtig lustigen Moment, als Darth Vader einen Sturmtruppen hilft, die Größenanforderungen für die Baller-Fahrt zu erfüllen, oder sogar selbst in einem Baller herumrollt. Und den Bananen-Skin von der Bahn holt. Fortnite eben. Eher hätte ich mich auf ein Duell gegen Obi-Wan Kenobi gefreut.

Ein neuer Wildlife Ride-Modus kommt hinzu, darin können wir auf einen Wolf oder Wildschwein springen, um drauf zu reiten und natürlich zu kämpfen.

Der Trailer zeigt auch das “Ballers-Gameplay”, das jetzt auf eine Spritztour durch einen Vergnügungspark mitgenommen werden kann und sogar auf den Schienen einer Fahrt sein kann. Neben Darth Vader dürfen wir uns auch auf Indiana Jones freuen, der durch einen Tempel rennt, während er sich mit einem Enterhaken in Sicherheit bringt.

Natürlich darf beim Star Wars-Bösewicht Darth Vader nicht das ikonische rote Lichtschwert fehlen, auch nicht in Fortnite. Wie das im Spiel aussieht? Seht euch das Twitter-Video gegen Ende hin an, dann wisst ihr es.

Let the good vibes roll ✨

Hop on the Screwballer coaster, chill out under the Reality Tree, and maybe embrace a bit of the Dark Side. #FortniteVibin starts now! pic.twitter.com/H5aQUF2IF9

— Fortnite (@FortniteGame) June 5, 2022