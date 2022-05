Fortnite: So erhaltet man den Obi-Wan Kenobi Skin – Release und Preis

Obi-Wan Kenobi in Fortnite. - (C) Epic Games, LucasFilm

Obi-Wan Kenobi erreicht Fortnite. Wie berichtet startet der Skin jetzt im Battle Royale-Shooter von Epic Games. Hier ist alles was ihr darüber wissen müsst.

Die Anzahl an Skins in Fortnite wächst und wächst weiterhin. Zum Start der Disney Plus-Serie Obi-Wan Kenobi gibt es den passenden Skin. Das ist nicht das erste Star Wars-Crossover in Fortnite und bald könnte auch Darth Vader am Schlachtfeld unterwegs sein. Ein heißer Tipp: Lichtschwert-Duelle könnten also auch bald wieder verfügbar sein.

WERBUNG

Fortnite: Obi-Wan Kenobi – der neueste Star Wars-Skin

Bisher gab es schon einige Fortnite Star Wars-Skins, die auch immer wieder in den Item-Shop zurückkehren – wie zuletzt rund um den Star Wars-Day:

Boba Fett: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Fennec Shand: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Finn: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Imperialer Sturmtruppler: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Krrsantan: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Kylo Ren: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Rey: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Sith-Soldat: 1.500 V-Bucks

1.500 V-Bucks Zorii Bliss: 1.500 V-Bucks

So bekommt man den Obi-Wan Kenobi-Skin in Fortnite ohne Geld auszugeben

Tatsächlich musste man keine V-Bucks opfern, wenn man als Obi-Wan Kenobi spielen möchte. Dazu musste man zu den “Top-Performern” im Obi-Wan Kenobi Cup von Epic Games gehören, der am 22. Mai 2022 stattfand. Mehr dazu gibt es direkt bei EpicGames.com.

Den Skin gibt es natürlich auch im Paket für 1.600 V-Bucks. Darin enthalten ist alles, was ein Jedi benötigt:

Outfit: Obi-Wan Kenobi

Desert Essentials Back Bling (im Outfit enthalten)

Obi-Wans Klingenspitzhacke

Jedi-Abfanggleiter

Nachrichten-Emote von Obi-Wan

Kenobi Ladebildschirm

Den Ladebildschirm gibt es übrigens nur im Obi-Wan Kenobi-Paket im Item-Shop von Fortnite, alles andere kann separat erworben werden. Der Skin ist seit gestern, 27. Mai 2022, 14 Uhr deutscher Zeit erhältlich. Wie lange er im Item-Shop verfügbar sein wird ist ungewiss.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform erhältlich. Es gehört zu den 10 am meistgespielten Titeln der Welt (2022).