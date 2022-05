Star Wars-Day: Fortnite feiert den 4. Mai mit Lichtschwertern und Skins

Star Wars-Crossover in Fortnite: Pünktlich zum 4. Mai. - (C) Lucasfilm Ltd, Epic Games

Epic Games feiert den 4. Mai in Fortnite wie der kommt: Mit einer Fülle an Star Wars-Inhalten, darunter klassische Charakter-Skins und spielbare Lichtschwerter. In den letzten Jahren hat sich das Battle Royale-Spiel bereits mehrmals das Franchise zur Brust genommen, dass bis zum Start von “The Rise of Skywalker” im Jahr 2019 zurückgeht. Damals konnte man Rey und Kyo Ren kaufen und Palpatine brachte eine “unheilvolle Botschaft”. Es folgten “The Mandalorian” als auch “Book of Boba Fett”. Dem nicht genug: Darth Vader soll in Kapitel 3 als weiterer Gast auf die Insel kommen, wie gut informierte Kreise weitergegeben haben.

May the force be with you. Diesen Satz wird wohl jeder Star Wars-Fan auf diesem Planeten kennen. “May the 4th be with you” ist morgen, am 4. Mai. Von heute an bis zum 17. Mai gibt es deshalb in Fortnite die Rückkehr aller “Nicht-Battle-Pass-Star Wars-Skins und Waffen”, die jemals im Item-Shop angeboten wurden. Wer es also verpasst hat Charakter-Skins eines Imperial Stormtrooper, Kylo Ren, Zorii Bliss, Fin, Rey, der Sith Trooper, Boba Fett, Fennec Shand und Krrsantan zu kaufen, der hat jetzt wieder die Möglichkeit. Außerdem kann man sich die E-11-Blastergewehr-Waffe und Lichtschwerter in unterschiedlichen Farben holen.

Fortnite und Star Wars – Schon bald Tradition

Neben den Kaufgegenständen gibt es natürlich – passend dazu – eine Reihe von Star Wars-Quests auf das Battle Royale-Insel, die Spieler mit der Beschlagnahme von “Schmuggel”-Gegenständen beauftragen, um ein Banner des Galaktischen Imperiums zu erhalten.

Derzeit freuen sich Star Wars-Fans auf die kommende Obi-Wan Kenobi Disney Plus-Serie, die am 25. Mai 2022 starten wird. Außerdem sollten wir bald mehr im Bilde der Fortsetzung des Videospiels Star Wars Jedi: Fallen Order sein, das 2023 angeblich erscheinen soll. Natürlich freut man sich als Fan auch auf das Remake von Knights of the Old Republic, aber das dürfte noch etwas länger dauern.

Mehr zum Fortnite-Star Wars-Crossover gibt es übrigens bei Epic Games selbst.

Fortnite ist für Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Windows PC verfügbar.