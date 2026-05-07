Miyamoto: Keine derben Witze in den Super Mario Filmen – Wario könnte trotzdem vorkommen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

In einem aktuellen Interview erklärt der Super Mario Schöpfer Shigeru Miyamoto, dass man in den aktuellen Super Mario Filmen bewusst auf derbe Witze verzichtet hat. Auch wenn solche Witze zu dem Charakter Wario gehören, schließt Miyamoto einen Auftritt von dem beliebten Widersacher nicht aus.

Miyamoto musste Melandandri zurückhalten

Nintendo ist sehr streng was das Image angeht. Ganz besonders Super Mario. Miyamoto erklärt, dass Kinder seiner Meinung nach nicht mit primitiven Witzen Unterhalten werden sollen. Dafür hätte er sogar Illumination-Chef Chris Meledandri den Einbau eines solchen Humors ausdrücklich untersagen sollen Er ist der Meinung, dass Kinder bereits Erwachsene seien – nur mit weniger Wissen. Deshalb solle der Humor Generationsübergreifend sein. Statt Fäkalhumor oder Zweideutigkeiten setzt Nintendo auf Slapstick und visuelle Komik. Dies sei die gewählte Linie der Super Mario-Filmstrategie.

Wario würde auch anders funktionieren

Trotz der klaren Absage von solchem Humor, will Miyamoto einen Einbau von Wario keineswegs ausschließen. Dabei ist ausgerechnet dieser Charakter für seine übertrieben ekelhaften Gags bekannt. Miyamoto meint aber, dass Wario auch ohne solche Gags funktioniere. Diese Aussagen werden bei den Fans bereits heftig diskutiert. Man vermutet, dass Nintendo Wario deshalb eher als Rivalen und Gegenspieler einsetzen werde, statt ihn auf alberne Gags zu reduzieren. Dennoch sagen auch dessen Fans, dass sein derber Humor Teil seines Wesens sei.

Die Super Mario Filme

Die Super Mario Filme gehören aktuell zu den wichtigsten Projekten. Der enorme Erfolg vom Der Super Mario Bros. Film im Jahr 2023 konnte dieses Jahr mit dem Der Super Mario Galaxy Film fortgesetzt werden. Zahlreiche Elemente aus der Super Mario Galaxy Reihe wurden hiereingebaut, sodass man am Ende sogar die Story des Super Mario Galaxy 2 Videospiels anpassen musste. Die Kritiker waren nicht so begeistert, dafür die Fans rund um den Globus.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass neben dem kommenden The Legend of Zelda Film ab nun mehrere Spin-Offs folgen werden. Unteranderem gibt es Gerüchte um einen Donkey Kong Film. Natürlich sei auch schon ein weiterer Super Mario Film geplant – mit oder ohne Wario.

Quelle: crack-in.net

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