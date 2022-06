Fortnite: Naruto’s Rivalen gesellen sich zu Team 7

Naruto’s Rivalen Itachi Uchiha, Gaara, Orochimaru, sowie Hinata sind am 24. Juni 2022 ab 02:00 Uhr MEZ (deutscher Zeit) im Item-Shop von Fortnite verfügbar.

Für diejenigen, die es nicht abwarten können, dürfte der wiederkehrende „The Nindo“-Community-Wettstreit genau das Richtige sein.

Welche Neuerungen gibt es mit Naruto’s Rivalen in Fortnite?

Verkörperung des Ninja-Wegs: Zusätzlich zu ihren Standard-Outfits haben Itachi Uchiha, Gaara und Orochimaru alle einen alternativen Stil; das Outfit von Hinata Hyuga hat zwei alternative Stile. Spielerinnen und Spieler können außerdem das “Rasen Shuriken” Emote und das “Im Schatten versteckte Schlangenhand“ Emote freischalten. Eine vollständige Liste der Rivalen-Gegenstände und -Bundles sowie die Möglichkeit, beide Emotes in Aktion zu sehen, befinden sich im Fortnite-Blog .

Rückkehr ins Konohadorf: Vom 24. Juni um 02:00 Uhr bis zum 8. Juli um 02:00 Uhr stehen erneut die Tore des Konohadorfs offen, damit Spielerinnen und Spieler es erkunden können. Dort lassen sich Orte wie das Hokage-Haus, den Ichiraku-Nudelshop (wo es die besten Ramen im ganzen Dorf gibt) und das Krankenhaus besuchen. Aufträge von Naruto, Sasuke, Sakura und Kakashi können abgeschlossen werden, um EP zu erhalten und andere bekannte Orte betreten zu können – zum Beispiel das Tal des Endes, die Arena der Chunin-Auswahlprüfung und sogar Narutos Gedankenwelt mit Kurama (dem neunschwänzigen Fuchs).

Die „The Nindo“-Community-Herausforderungen sind zurück: Heute – also am 21. Juni um 10:00 Uhr – starten erneut die „The Nindo“-Community-Herausforderungen. Das Erledigen der Aufgaben von Itachi, Gaara, Orochimaru und Hinata in Fortnite Battle Royale oder Null Bauen ermöglicht es, Emoticons sowie als abschließende Belohnungen die Lackierung „Akatsuki“ und den Hängegleiter „Manda“ freizuschalten.

Fortnite ist jetzt für Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar. Eventuell erscheint noch 2022 ein eigener Ego-Shooter Modus in Fortnite. Wie man schneller XP (Erfahrungspunkte) in Fortnite bekommt haben wir euch in einem Guide-Artikel zusammengefasst.

Quelle: Pressemitteilung