Fortnite: Kommt ein Ego-Shooter-Modus noch dieses Jahr?

Fortnite ist seit seinem Release eine eigene Geschichte. Durch fleißige Unterstützung des Battle Royale-Spiels konnte Epic Games seine Marktführung behaupten. Die häufigen Updates haben spezielle Crossover- und Live-Musik-Events sowie brandneue Modis herausgebracht. Nach all dem verschiedenen Modis bleibt nur noch eine wichtige Frage: Wann startet der Ego-Shooter-Modus in Fortnite?

Auch wenn sich viel getan hat: Fortnite war und ist ein Third-Person-Shooter – die Ego-Perspektive wurde uns bisher verwehrt. Doch es gibt Gerüchte, dass sich das bald ändern könnte.

Bisher hat Herausgeber Epic Games kein Wort über einen Fortnite-Ego-Shooter-Modus verloren. Aber das soll nichts heißen. Lange vor der offiziellen Ankündigung des “No Build-Modus” gab es dazu bereits Gerüchte, die sich als wahr herausgestellt haben.

Der Leaker HYPEX hat heute auf Twitter enthüllt, dass Epic Games laut seinen Quellen an einer Art Spielmodus arbeitet, der eine Ego-Perspektive verwendet. Derzeit soll sich dieser First-Person-Modus noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Es gibt dazu auch schon einen passenden Screenshot aus dem Spiel, den der Leaker mit uns via Twitter geteilt hat.

FIRST PERSON CAMERA IN FORTNITE 🔥

This update Epic began working on some stuff about first person camera mode but there's no other info about it at the moment as it looks like it's still in early development. Would work REALLY well for the Zero Build Modes 👀 pic.twitter.com/PIRRmdLyp0

— HYPEX (@HYPEX) June 7, 2022