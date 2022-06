Fortnite: Spider-Mans Greifhandschuh kommt ins Spiel zurück

Mit dem Greifhandschuh in Fortnite haben Spielende die Möglichkeit, sich durch die Luft zu schwingen und Gegenstände an sich heranzuziehen.

Wie funktioniert es? Um mit dem Schwingen zu starten, muss der Greifhaken gegen eine harte Oberfläche wie eine Klippe, Objekte oder Gebäude geschossen werden. Die ersten drei Mal wird man immer schneller, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. Sollte ein Schuss daneben gehen, gibt es ein kurzes Zeitfenster, um den Greifhaken erneut einzusetzen und weiter zu schwingen. Das Herausrutschen vergrößert dabei das Zeitfenster. In den Wettkampf-Modi hat der Greifhaken zudem weniger Ladungen zur Verfügung.

WERBUNG

Wo findet man den Greifhandschuh von Spider-Man in Fortnite?

Greifhandschuhe sind auf der ganzen Insel verteilt in Greifhandschuh-Werkzeugkästen und an den pinken Greifstationen zu finden.

Zusätzlich zum Greifhandschuh gibt es mit dem Hotfix 14 noch einige Balanceanpassungen in Fortnite:

Zweischuss-Schrotflinte:

Schaden durch Schrotkugeln, Mindestanzahl der Schrotkugeln, Zielgenauigkeit und Obergrenze für maximalen Schaden der Zweischuss-Schrotflinte wurden erhöht.

Hammer-Sturmgewehr:

Der Rückstoß des Hammer-Sturmgewehrs wurde verringert.

Kampfmaschinenpistole:

Der Schaden der Kampfmaschinenpistole wurde verringert.

Striker-Salvengewehr:

Der Rückstoß bei der ersten Kugel des Striker-Salvengewehrs wurde erhöht.

Der Schaden des Striker-Salvengewehrs wurde verringert.

Fortnite ist jetzt für Windows PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar. Eventuell erscheint noch 2022 ein eigener Ego-Shooter Modus in Fortnite. Wie man schneller XP (Erfahrungspunkte) in Fortnite bekommt haben wir euch in einem Guide-Artikel zusammengefasst.