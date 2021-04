Star Wars: Battlefront 3-Gerüchte haben sich als falsch erwiesen

Star Wars Battlefront 2 - (C) EA

Ein kürzlicher veröffentlichter Reddit-Beitrag machte eine kühne Bemerkung über Star Wars: Battlefront 3. Leider sind Reddit-Posts nicht immer eine zuverlässige Informationsquelle, da das „angebliche Leck“ bei Entwickler DICE gefälscht zu sein scheint.

Der Reddit-User „This-Is-The-Way“ hatte den angeblichen Leak zu Battlefront 3 letzten Samstag veröffentlicht. Der Beitrag enthielt einige Informationen über eine Star Wars: Battlefront 3-Map auf dem Planeten Coruscant. Der Twitter-User „BattlefrontFR“ hat das Bild jedoch als Fälschung entlarvt.

Vermeidlicher Leak zu Star Wars: Battlefront 3 ist eine Fälschung

Bisher haben Entwickler DICE und Publisher EA das Spiel nicht einmal noch angekündigt, da kommen schon erste vermeidliche Leaks daher. So wurde verlautbart, dass Ahsoka eine wichtige Rolle in Battlefront 3 spielen würde.

Auch der beliebte Charakter aus The Mandalorian solle eine wichtige Rolle spielen. Weitere Details waren die Neuausrichtung auf Koop der Kampagne sowie Starfighter und Galatic Assault in einem Modus. Moderatoren haben den Beitrag seitdem im Subreddit „GamingLeaksAndRumors“ als „Falsch“ markiert.

Der User BattlefrontFR hat die Lüge aufgedeckt. Er musste lediglich „Coruscant City“ in die Suchleiste für den 3D-Modellladen Sketchfab eingeben. Die angebliche Battlefront 3-Grafik war bereits das vierte Suchergebnis. Jeder User kann dieses 3D-Modell kostenlos herunterladen. Mit der richtigen Software kann man dann problemlos den Hintergrund und die Details anwenden.

So kann man auch Leaks aufdecken:

Battlefront 3-Leak war von Anfang an „komisch“

Der vermeidliche Entwickler hinter dem Spiel, DICE, arbeitet derzeit eifrig an Battlefield 6 (oder nur Battlefield, wie es wahrscheinlich heißen wird), dass noch dieses Jahr erscheinen soll. Zeitmäßig geht es sich also nicht wirklich aus, dass man gleich zwei große AAA-Titel in Entwicklung hat. Auch wenn Battlefront 3 bald in Entwicklung sein wird, einen Synchronsprecher, wie der Leak es vorgibt, castet man sicherlich nicht am Anfang der Produktion.

Manchmal möchten ein paar (vermeidliche) Fans ein paar Tage „Ruhm“ genießen. Der Star Wars: Battlefront 3-Leak war jedoch schon nach wenigen Tagen entzaubert. Angeblich befindet sich das Spiel in Entwicklung. Bestätigt wurde das bisher nicht.