Neues Star Wars-Spiel bei Microsoft in Arbeit? Mehr als ein Gerücht?

Star Wars: The Bad Batch ab 4. Mai 2021 auf Disney+. LucasFilm Games könnte auch dafür ein Videospiel bringen. - (C) Disney, LucasFilm; Bildmontage: DailyGame

„May the 4th be with you“, heute ist Star Wars-Day! Nur weil Monat und Tag im Englischen klingen wie der berühmte Slogan. Und Gamer erwarten sich heute Ankündigungen. Angeblich arbeitet Microsoft an einem neuen Star Wars-Spiel.

Laut Jeff Grubb lizenziert Lucasfilm Games (früher bekannt als LucasArts) SW für eine Menge Games – nicht nur für EA. Wir wissen das ein Star Wars-MMO bei Ubisoft in Entwicklung ist, aber von einem SW-Spiel bei Microsoft haben wir bisher noch nichts gehört. Das ändert sich nun. Möglicherweise versucht Lucasfilm Games branchenweit Partnerschaften einzugehen.

Grubb gab keine Einzelheiten zum SW-Titel von Microsoft bekannt, aber er sagte, dass es „einige Zeit dauern könnte“, bis wir mehr darüber erfahren.

Wie sagt im Video, dass Lucasfilm Games einige Star Wars-Spiele in Arbeit hat. Allerdings ist die Lizenzvergabe an andere Entwickler, außer an EA, sehr jung, daher werden wir so schnell noch keine Ergebnisse sehen.

Wir werden sehen wohin die Reise gehen wird, aber anscheinend werden wir zukünftig viel mehr SW-Videospiele bekommen, als in den letzten Jahren. Respawn Entertainment arbeitet an einer Fortsetzung zu Jedi: Fallen Order.