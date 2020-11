Star Wars Jedi: Fallen Order 2 (Theorie: Die dunkle Seite der Macht)

Star Wars Jedi: Fallen Order - (C) EA, Respawn

Es ist nun fast ein Jahr her dass Respawn Entertainment den überraschenden Erfolg Jedi: Fallen Order auf die Gamer losließ. Die Mischung aus Tomb Raider bzw Uncharted mit einem stimmig schönen Star Wars Facelift war eine echt willkommene Ergänzung für Fans und auch Quereinsteiger. Von Kritikern gelobt, von Gamern durchgezockt und auf allen Ebenen positiv in den Erinnerungen verblieben. Star Wars Jedi: Fallen Order 2 hat nun die Chance einen ganz anderen Kurs zu fahren. Warum würde es nur Sinn ergeben, wenn wir auf die dunkle Seite der Macht wechseln?

Fallen Order 2 könnte Fans überraschen

Ohne jetzt zu Spoilern werde ich versuchen diese Theorie zu erklären und zu untermauern, warum diese Sinn machen würde. Warum es einfach genial wäre, muss ich glaube ich nicht genauer ausführen… oder? _ Die Story von Jedi: Fallen Order endet mit einigen offenen Fragen. Aber keine dieser Fragen betrifft direkt unseren Protagonisten. Sondern vielmehr die Geschichte des Imperiums. In welche Richtung entwickelt sich dieses? Was geschieht nun mit Darth Vader und hat dieser vielleicht Schüler von denen wir nichts wissen? Aber die wohl wichtigste Frage ist, warum haben wir von Cal nichts in den Filmen gesehen? Er hat die Order 66 überlebt und ist ein Jedi. Und doch sieht man ihn in keinem der Filme. Das könnte daran liegen, dass wir ihn (Achtung Theorie!) in Fallen Order 2 als Sith jagen und vernichten müssen. Das würde erklären warum man Cal später nie sah oder auch nur von ihm gehört hatte und es bietet ein gewaltiges Potenzial für den Nachfolger dieses Games. Leider ist es zur Zeit sehr still rund um Respawn und EA. Vermutlich wurden eventuelle Projekte aufgrund der momentanen Lage einfach auf Pause gesetzt.

Kommt auf die dunkle Seite! Wir haben Kekse!

Den ersten Teil dieses Games habe ich mir zum Release Tag geholt. Ich war wirklich gespannt auf das Gameplay und auch wie es sich von der Atmosphäre spielen würde. Meine Begeisterung war echt gebannt und ich hab das Spiel wirklich genossen. Respawn Entertainment hat hier wirklich auf ganzer Linie abgeliefert und ich hätte dieses Spiel wirklich jedem Star Wars Fan empfohlen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Fallen Order 2 von den selben Produzenten in die dunkle Richtung gehen könnte… phuuuuhhhhhh… Shut up and take my money!! Das würde ich unbedingt sehen wollen. Wie sieht es mit euch aus? Würde euch diese Theorie denn auch so reizen wie mich? Schreibt es in die Kommentare.