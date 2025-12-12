Zwei Star-Wars-Klassiker bekommen Nachfolger von Entwickler-Urgesteinen

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Die Macht war mit den Game Awards 2025. Während der Preisverleihung wurden nämlich gleich zwei neue Star-Wars-Sequels angekündigt, die auf alten Gaming-Klassikern basieren. Mit Star Wars: Galactic Racer soll im nächsten Jahr einerseits das Podracing aus Episode I ein Comeback feiern. Darüber hinaus veröffentlichte Lucasfilm Games einen ersten Teaser zu Fate of the Old Republic, dem Nachfolger des RPG-Klassikers Knights of the Old Republic.

Das Podracing aus der Kinovorlage sorgte bereits seinerzeit für erfolgreiche Spin-offs auf Nintendo 64, PlayStation 2 oder in Spielhallen. Bei Star Wars: Galactic Racer soll es sich aber um kein Remake von Star Wars Episode I: Racer handeln, sondern um einen gänzlich neuen Ableger. Das neu gegründete Studio Fuse Games zeigt sich für das Rennspiel verantwortlich und dürfte einiges an Expertise mitbringen. Denn Produzent Matt Webster war bei Criterion Games für Genre-Hits wie Burnout und Need for Speed zuständig.

Rückkehr von Star Wars: Knights of the Old Republic

Auch für die Entwicklung von Fate of the Old Republic kehrt ein Gaming-Veteran zurück. Produzent Casey Hudson war nicht nur für das erste Knights of the Old Republic zuständig, sondern auch für alle Teile von Mass Effect. Ein konkretes Release-Datum für das neue Singleplayer-Abenteuer wurde noch nicht verraten – es dürfte allerdings noch ein wenig dauern. „Wir befinden uns noch in einer frühen Entwicklungsphase und stehen vor vielen Herausforderungen“, so Hudson (via Star Wars).

Zur Story hielt man sich bedeckt. „Weil die Handlung in der Vergangenheit spielt, gibt es uns unendlich viel Freiraum, um neue, originelle Star Wars-Geschichten zu erzählen und dabei dem Geist des Universums, das wir alle lieben, treu zu bleiben“, ließ Douglas Reilly von Lucasfilm Games über dieselbe Aussendung verkünden. Hudson verspricht jedenfalls ein „emotional packendes, filmreifes Abenteuer, das von der Handlungsfreiheit der Spieler, einer tiefgründigen Story und einer immersiven Weltgestaltung getragen wird“.

Zum Remake vom ersten Knights of the Old Republic gab es kein Update. Das Projekt wurde 2021 angekündigt, kämpft aber seither mit Entwicklungsproblemen.

