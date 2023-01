Avatar: Frontiers of Pandora seit “min. 5 Jahren” in Entwicklung

Ubisoft Massive, Lightstorm Entertainment und Avatar-Schöpfer James Cameron arbeiten zusammen, um Pandora für Videospieler zum Leben zu erwecken.

Avatar: Frontiers of Pandora - (C) 20th Century Fox, Ubisoft

Mit Avatar: Frontiers of Pandora hat Ubisoft ein richtiges Schwergewicht in Entwicklung. Der Open-World-Titel wird von Ubisoft Massive (The Division) entwickelt und erzählt eine eigenständige Geschichte, die vor Avatar: The Way of Water spielt.

In einem Gespräch enthüllte Creative Director Magnus Jansén, dass das Projekt seit mindestens fünf Jahren in Produktion ist.

Avatar: Frontiers of Pandora mit eigener Spiel-Engine

“Die Zeit wurde darauf verwendet, einen brandneuen Teil von Pandora zu bauen und die Tools zu entwickeln, die erforderlich sind, um ihn auf der neuesten Generation von Konsolen- und PC-Hardware zum Leben zu erwecken”, so Jansén gegenüber Gamesradar.com. Der Prozess beinhaltete die Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment, der Produktionsfirma von James Cameron.

“Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht Snowdrop – unsere Spiel-Engine. Als wir uns zum ersten Mal mit Lightstorm (der von James Cameron geführten Produktionsfirma) trafen, zeigte Snowdrop unseren Partnern, dass wir bereit waren, an die Grenzen der Technologie zu gehen, genau wie sie es in den Filmen tun. Es war und ist die wichtigste Grundlage unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit.”

Wenn Filme zu Videospielen werden

Im gesamten Produktionsprozess hat Ubisoft Massive von Lightstorm und Disney gelernt. Als Spieler wird man durch den Himmel fliegen können und den Dschungel von West-Pandora erleben dürfen, in einem “lebendigen und reaktiven Spielraum”. Zeit und Wetter werden ebenfalls ein interessanter Punkt im Spiel sein, so der Creative Director.

Wann erscheint es? Avatar: Frontiers of Pandora erscheint irgendwann zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024, so die Angaben von Ubisoft, für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5) und Windows PC. Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass sich die Entwicklung in einem “groben Zustand” befindet. Da Ubisoft Massive derzeit nach Monetarisierung-Spezialisten sucht, ist anzunehmen, dass es sich um ein Live-Service-Titel handelt. Sprich es wird auch nach Release viele verschiedene Erweiterungen in Form von DLCs geben.