Avatar: Frontiers of Pandora erhält Third-Person-Modus und New Game+

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ubisoft bringt frischen Wind in die Welt von Avatar: Frontiers of Pandora: Am 5. Dezember 2025 erscheint ein umfangreiches Update, das zwei der meistgewünschten Features der Community ins Spiel integriert – den Third-Person-Modus und den New Game+.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Hier geht es zur neuesten Folge unseres Podcasts: Episode 45: Die Switch 2 Quest – Unser erster Eindruck zur neuen Nintendo-Konsole. Höre unbedingt rein, es wird wieder einmal spannend!

Neue Perspektive für Avatar: Frontiers of Pandora

Bisher war das Spiel ausschließlich aus der Ego-Perspektive spielbar, doch mit dem neuen Third-Person-Modus können Spieler die visuell beeindruckende Welt von Pandora nun aus der Schulteransicht erleben. Diese Änderung betrifft nicht nur die Erkundung, sondern auch den Kampf und die Interaktion mit der Umgebung. Ubisoft hat dafür Animationen, Steuerung, Audio und Kamerasysteme überarbeitet, um ein immersives und flüssiges Spielerlebnis zu garantieren.

New Game+ für erfahrene Spieler

Mit dem neuen Spielmodus New Game+ können Spieler die Story erneut durchspielen – diesmal mit allen bereits freigeschalteten Fähigkeiten und gesammelter Ausrüstung. Die Gegner sind stärker, und ein zusätzlicher Fähigkeitenbaum sowie neue Ausrüstungsgegenstände sorgen für eine erhöhte Herausforderung. Damit richtet sich der Modus besonders an Veteranen, die tiefer in die Welt eintauchen möchten.

Timing und Hintergrund

Das Update erscheint fast genau zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release des Spiels im Dezember 2023 und kurz vor dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash am 17. Dezember 2025. Ubisoft zeigt damit, dass Avatar: Frontiers of Pandora weiterhin aktiv unterstützt wird und auf die Wünsche der Community eingeht.

Ein Schritt in Richtung Langzeitmotivation für Avatar: Frontiers of Pandora

Mit der Einführung dieser Features unterstreicht Ubisoft die Ambition, den Titel als lebendige und sich entwickelnde Spielwelt zu etablieren. Die neuen Inhalte bieten nicht nur mehr Abwechslung, sondern auch einen starken Anreiz für Spieler, erneut in die Welt von Pandora einzutauchen und neue Perspektiven zu entdecken.

Wir haben auch eine ausführliche Game Review zu Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht. Lese gerne mal rein!