Avatar: Frontiers of Pandora erhält zwei neue Updates

Drei Monate nach dem Release von Avatar: Frontiers of Pandora hat der Entwickler Massive Entertainment die Titel-Updates 3 und 3.1 veröffentlicht, zwei große Patches, die verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität hinzufügen und Gameplay-Probleme beheben. Mit dem regelmäßigen Hinzufügen neuer Funktionen und der Behebung von Fehlern verbessert das Studio das gesamte Spielerlebnis für Spieler, die den Hauptplaneten des Avatar-Universums erkunden möchten.

Avatar: Frontiers of Pandora ist ein Open-World-Abenteuerspiel. Es spielt auf Pandora, dem Planeten aus James Camerons Avatar-Filmen, acht Jahre vor den Ereignissen des ersten Films. Die Haupthandlung des Titels folgt den Abenteuern eines Na’vi. Dieser wurde als Kind von der RDA entführt und zum Soldaten ausgebildet. Später wurde er in eine kryogene Lebenssuspensionskammer gesteckt und 16 Jahre später wieder erwacht. Während ihrer Reise durch Pandora und ihrer Wiedervereinigung mit ihren Wurzeln trifft die Hauptfigur auf verschiedene Charaktere und Na’vi-Clans. Diese könnten in zukünftigen Avatar-Filmen auftauchen, da das Spiel offiziell Teil des Avatar-Kanon-Universums ist.

Massive hat zwei große Updates für Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht. Diese werden als Title Update 3 bzw. 3.1 bezeichnet. Die Installationsgröße beträgt 9,6 GB bzw. 2,31 GB auf PC, 9,4 GB bzw. 2,7 GB auf Xbox Series X/S und 7,1 GB bzw. 1,7 GB auf PS5. Die Updates bringen verschiedene Verbesserungen, von besseren Sichtbarkeitsoptionen bis hin zu Quality-of-Life-Features und Bugfixes. Sie verbessern das Reiseerlebnis auf Pandora, damit die Spieler die offene Welt von Avatar: Frontiers of Pandora in vollen Zügen genießen können. Das Ziel ist es, das Spielerlebnis zu optimieren.

To address a few issues, including the one affecting weapons and their damage, we have deployed a hotfix. Please find the full updated patch notes here: https://t.co/6JitYrN096 — Avatar: Frontiers of Pandora (@AvatarFrontiers) March 7, 2024

Das bringt das neueste Update für Avatar: Frontiers of Pandora mit sich

Es wurde die Option hinzugefügt, Motion Aiming mit dem DualSense-Controller zu aktivieren.

Es wurden neue Einstellungen für die Bewegungsunschärfe hinzugefügt, um die Gesamtstärke zu steuern.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Bewegungsunschärfe der Kamera getrennt von der Bewegungsunschärfe der Objekte zu steuern.

Die Kampfherausforderung auf mittlerem und niedrigem Schwierigkeitsgrad wurde zugänglicher gemacht.

Die Na’vi Sense-Navigation wurde verbessert, um das Auffinden von Charakteren und kleineren Zielen zu erleichtern.

Das Rufen von feindlicher Verstärkung wurde überarbeitet, um es einfacher zu machen, die RDA vom Drücken des Alarms zu unterbrechen.

In Avatar: Frontiers of Pandora gibt es viele ungeschriebene Regeln. Diese helfen dabei, sich auf Pandora und der Westlichen Grenze besser zurechtzufinden. Die riesige offene Welt ist voller Ressourcen, die es zu sammeln und Aktivitäten zu erledigen gilt. Die Titel-Updates 3 und 3.1 bringen verschiedene Verbesserungen für Na’vi Sense mit sich, um die Erkundung zu erleichtern. Dazu gehören eine verbesserte Sichtbarkeit von Ermittlungshinweisen und eine bessere Navigation, die es einfacher macht, Charaktere und kleinere Ziele zu erkennen.

Die riesige offene Welt von Pandora kann für diejenigen, die Avatar: Frontiers of Pandora mit dem Release der Titel-Updates 3 und 3.1 gerade erst entdecken, entmutigend wirken. Zum Glück gibt es einige nützliche Tipps und Tricks für Einsteiger von Avatar: Frontiers of Pandora, um besser durch die Welt zu navigieren und dieses Abenteuerspiel in vollen Zügen zu genießen.