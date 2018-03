PlayStation hat nun bekannt gegeben, dass Detroit: Become Human am 25. Mai im Handel erscheinen wird.

Das Spiel hat in der Vergangenheit für großes Aufsehen gesorgt. Quantic Dreams begeistere die Spieler bereits mit Heavy Rain und Beyond: Two Souls. Auf der Gamescom 2017 hatten die Besucher sogar die Möglichkeit, das Spiel bereits schon einmal anzutesten. Wie von den Entwicklern gewöhnt, haben die Entscheidungen des Spielers auch in Detroit: Become Human einen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse.

Über PlayStation Blog sind heute viele Details veröffentlicht worden, darunter auch eine kurze Handlungsbeschreibung: