Ab sofort stehen Mitgliedern von PlayStation Plus die zwei neuen kostenlosen Juli-Spiele bereit. Anders als zuvor angekündigt, wird statt Pro Evolution Soccer 2019 der düstere Sci-Fi-Noire-Thriller Detroit: Become Human vom Entwicklerstudio Quantic Dream in der Digital Deluxe Edition zur Verfügung stehen, die auch das Adventure Heavy Rain beinhaltet.

In Detroit: Become Human erleben die Spieler eine ergreifende Geschichte, die sie mit folgenschweren Entscheidungen vorantreiben. Die Handlung ereignet sich im Detroit des Jahres 2038, wo Androiden den Alltag der Menschen erleichtern. Doch als die Androiden damit beginnen, sich wie Menschen zu fühlen und für ihre Rechte einzustehen, gerät die Lage außer Kontrolle.

Die Digital Deluxe Edition enthält neben Detroit: Become Human ein digitales Artbook, den Soundtrack, PlayStation-Avatare, ein dynamisches PlayStation 4-Design und das PlayStation 4-Spiel Heavy Rain.

Als zweites kostenloses Spiel steht Mitgliedern von PlayStation Plus ab sofort der Arcade-Racer Horizon Chase Turbo von Aquiris Game bereit. Beide Spiele können noch bis zum 5. August im PlayStation Store heruntergeladen werden.