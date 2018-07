Das neueste Game von Quantic Dream, Detroit: Become Human, erschien erst letzten Monat, ihr Titel davor, Beyond: Two Souls, konnte sich bisher über 2,8 Millionen Mal verkaufen. Ein Erfolg.

Da wir wissen, dass Beyond bis Ende 2015 2 Millionen auf der PlayStation 3 verkauft hat, scheint es, dass die PlayStation 4-Version weitere 800.000 Kopien hinzufügte. Dies wird anscheinend auch nicht die Gesamtsumme von PlayStation Plus einschließen, da das Spiel an Abonnenten vergeben wurde.

Der anhaltende Erfolg der Spiele von Quantic Dream ist ein gutes Zeichen für Detroit: Become Human, wenn nicht anders. Das Spiel ist jetzt exklusiv für PlayStation 4 verfügbar.

Kauftipp:

Detroit: Become Human - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 77,99 bestellen