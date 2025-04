The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Jetzt erhältlich, PC-Hardware muss mithalten

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bringt das Kult-Rollenspiel aus dem Jahr 2006 in einem völlig neuen Gewand zurück – als „Shadowdrop“, u.a. auch für den PC. Bethesda Game Studios hat es geschafft, den Klassiker mit brandneuer, atemberaubender Grafik und verbessertem Gameplay neu zu beleben. Jetzt haben Fans die Gelegenheit, die gewaltige Landschaft von Cyrodiil in einer Qualität zu erkunden, die man bisher nur erträumen konnte. Allerdings solltest du zuvor checken, ob dein PC das „neue Oblivion“ aushält.

Zurück in Tamriel erwartet dich ein universelles Erlebnis: Egal ob als edler Krieger, finsterer Attentäter, zaubernder Magier oder rauflustiger Schmied, du gestaltest deinen eigenen Weg und schreibst deine eigene Geschichte. Die überarbeiteten Details sorgen dafür, dass jede Ecke von Cyrodiil lebendig und authentisch wirkt.

Entdecke Cyrodiil neu

Die Entwickler haben keine Mühen gescheut, um die Welt von Oblivion bis ins kleinste Detail neu zu erschaffen. Handgefertigte Umgebungsdetails und beeindruckende Texturen machen die Erkundung der weitläufigen Landschaft zu einem unvergesslichen Abenteuer. Mit dem Remaster kannst du die bekannten Orte, aber auch neue, verborgene Ecken entdecken – während du gleichzeitig gegen die Mächte des Reiches des Vergessens kämpfst, die darauf lauern, Tamriel zu erobern.

Ob du nun lieber in epischen Schlachten als Held auftrittst oder als listiger Überlebenskünstler deine eigene Strategie entwickelst – in diesem Spiel bist du derjenige, der entscheidet, wie du deine Geschichte schreibst. Alle bekannten Erweiterungen wie Shivering Isles und Knights of the Nine sind ebenfalls enthalten und erweitern das Spielerlebnis um zusätzliche Inhalte.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Was braucht dein PC?

Um das Rollenspiel in vollem Glanz genießen zu können, solltest du die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-6800K Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: Mindestens 125 GB verfügbar

Für ein optimales Erlebnis empfiehlt Bethesda hingegen folgende Spezifikationen:

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X oder Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X oder Intel Core i5-10600K Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

32 GB RAM Grafik: AMD Radeon RX 6800XT oder NVIDIA RTX 2080

Diese Empfehlungen stellen sicher, dass die neuen visuellen Wunder und das verbesserte Gameplay reibungslos laufen, besonders in einer Welt, die nun auf modernster Technik basiert.

Ein Remaster oder ein Remake?

Interessant ist zudem die Diskussion in der Community: Auch wenn Bethesda von einem „Remastered“ spricht und schreibt, deuten viele Leaks und Berichte darauf hin, dass es sich eher um ein echtes Remake handelt. Neue Mechaniken, modernisierte Steuerung und ein frischer Look sollen das Spiel auf ein neues Niveau heben. Genau wie in früheren Remasters wurde das ursprüngliche Spielkonzept beibehalten, jedoch mit erheblichen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten erweitert.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered liefert ein episches Remaster, das dich zurück nach Cyrodiil entführt, diesmal mit der Kraft moderner Technologie. Wenn du ein Fan der Elder Scrolls-Reihe bist oder den Klassiker neu erleben möchtest, solltest du unbedingt dafür sorgen, dass dein PC die oben genannten Anforderungen erfüllt.