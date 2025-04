The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Große Live-Show von Bethesda folgt

Update von 18:15 Uhr: Nein, heute ist The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered noch nicht erschienen, aber Bethesda Softworks macht auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal die Ankündigung, auf die alle gewartet haben – bald erfahren wir den Release-Termin!

Morgen, um am Dienstag, den 22. April 2025 um 17:00 Uhr wird „IV“ enthüllt. „Alles wird offenbart“, so der klingende Name der Live-Show, die in 22 Stunden online geht:

Die Live-Show kann entweder auf YouTube oder Twitch angesehen werden.

Ursprünglicher Artikel von 15:15 Uhr: Steht der Shadow-Drop von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered kurz bevor? Leak verrät Freischaltzeit und Speicherbedarf. Die Hinweise auf den bevorstehenden Shadow-Drop-Release von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered verdichten sich. Nachdem bereits Code-Schnipsel auf der offiziellen Bethesda-Seite und Steam-Hinweise entdeckt wurden, sorgt nun der Xbox-Support für neue Spekulationen. Hat sich Bethesda etwa bei der Geheimhaltung ihres nächsten großen Remasters verzockt?

Laut mehreren Nutzerberichten auf Reddit und X (ehemals Twitter) soll der Xbox-Support auf Nachfrage nicht nur den 21. April 2025 als Release-Tag bestätigt haben, sondern auch die genaue Uhrzeit: Um 12 Uhr Eastern Time – also 18 Uhr deutscher Zeit – soll das Remaster weltweit freigeschaltet werden. Das klingt nach einem klassischen Shadow-Drop, wie wir ihn zuletzt von Bethesda bei Hi-Fi Rush oder Quake 2 Remastered gesehen haben.

Bestätigt ist das alles zwar nicht, doch wenn selbst der offizielle Support solche Aussagen trifft, ist es schwer, das Ganze noch als Zufall zu klassifizieren.

Release heute? – So viel Platz soll Oblivion Remastered benötigen

Zusätzlich zur Uhrzeit wurde offenbar auch die Downloadgröße vorab bekannt. Laut einem Leak im Microsoft-Store-Backend (via X.com) soll das Spiel auf dem PC rund 121 GB groß sein. Auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S dürfte der Speicherbedarf ähnlich ausfallen. Ein klares Zeichen dafür, dass wir es hier nicht mit einem einfachen Grafik-Upgrade, sondern mit einer umfangreichen technischen Überarbeitung zu tun haben.

Laut diversen Gerüchten soll das Oblivion-Remastered alles beinhalten, also auch alle damaligen DLCs wie Shivering Isles und Knights of the Nine. Zusätzliche Kosten für das Remastered-Spiel soll es also demnach nicht geben. Gerade für Fans, die das Original nie mit allen Add-ons gespielt haben, wäre das ein echter Mehrwert.

Besonders das Block-System soll überarbeitet worden sein, mit mehr Taktik, besserem Timing und einem direkteren Kampferlebnis. Auch das Bogenschießen wurde laut Insidern verbessert und präziser gestaltet – sowohl in der First- als auch der Third-Person-Ansicht. Beim Schleichen soll es zudem neue visuelle und akustische Hinweise geben, was besonders für Stealth-Fans interessant sein dürfte.

Unreal Engine 5 und Release auf PC, PS5 und Xbox Series X/S

Hinter dem Projekt steckt offenbar das Studio Virtuos. Laut einem früheren Leak basiert das Remaster auf der Unreal Engine 5 und bringt eine Vielzahl an spielerischen Neuerungen mit.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, erscheint The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered bereits heute, am 21. April 2025, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die offizielle Bestätigung von Bethesda steht zwar noch aus, doch alles deutet auf einen Shadow-Drop hin, der es in sich hat.

Ob nun aus Versehen geleakt oder geschickt inszeniert: Die Hinweise sind zu zahlreich, um sie zu ignorieren.